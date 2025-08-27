Λουτσέσκου: «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα στο γήπεδο και να προκριθούμε»

Αναλυτικά όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με την Ριέκα.

Σχετικά με το πρώτο παιχνίδι και την αυριανή ρεβάνς ο προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε:

«Τίποτα δεν άλλαξε εδώ και μια εβδομάδα από το πρώτο ματς. Ηταν ένα ισορροπημένο ματς, που έγερνε προς την ισοπαλία, αλλά κάναμε κάποια λάθη που δεν τα περίμενε κανένας, δεν υπήρχε κυριαρχία από τον αντίπαλο, ούτε από εμάς στο γήπεδο. Θα έλεγα ότι κάναμε βήματα προς τα πίσω, δεν είχαμε την επιθετικότητα που θα θέλαμε, αντίθετα δώσαμε τη δυνατότητα στη Ριέκα να φύγει στο χώρο με κάποιες μεγάλες μπαλιές, ενώ εμείς δημιουργήσαμε δύο τρεις ευκαιρίες, χωρίς να έχουμε την κατάλληλη επιλογή στην τελική πάσα και το ματς κρίθηκε από μια στατική φάση. Πρέπει να παίξουμε απελευθερωμένα , ένταση και επιθετικότητα, στο πνεύμα του αγώνα και μαζί με τον κόσμο μας να πάρουμε την πρόκριση».

Για την αρχική ενδεκάδα και αν έχει καταλήξει στους παίκτες που θα ξεκινήσουν το ματς ο Ρουμάνος τεχνικός απάντησε διπλωματικά:

«Ίσως ναι, ίσως όχι…». Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δική μας ομάδα. Από μας θα εξαρτηθούν πολλά. Έχω πράγματα στο μυαλό μου, αλλά περιμένω πάντα την τελευταία προπόνηση για να καταλήξω στο σχήμα».

Αναφορικά με την ετοιμότητα του Γιώργου Γιακουμάκη και του Τάισον απέφυγε να πει αν θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα:

«Δεν θέλω να μιλάω για την ομάδα και να στέκομαι σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και πρόσωπα. Πρέπει να προστατεύουμε την ομάδα. Έχει σημασία το πως θα ξεκινήσουμε και πως θα τελειώσουμε το ματς. Οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο είναι εξίσου σημαντικοί. Το πιο σημαντικό κομμάτι μπορεί να είναι το τελευταίο του αγώνα, οπότε όλα εξαρτώνται από την ίδια την ομάδα».

Για την παράδοση που έχει ο ΠΑΟΚ απέναντι στις κροατικές ομάδας ο Λουτσέσκου δε θέλησε να σταθεί στο τι έχει συμβεί στο παρελθόν:

«Ότι συνέβη στο παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Το 1-0 δίνει θεωρητικά ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από το δικό μας παιχνίδι. Ακόμη και το 5-1 με την Ντινάμο είναι ιστορία. Ήταν μια φοβερή βραδιά, ωραία ανάμνηση, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στο αυριανό παιχνίδι. Όταν τελειώσω την καριέρα μου και έχω ένα ποτήρι κρασί, καπνίζω το πούρο μου, γιατί αρέσει στους προπονητές αυτή η εικόνα, ίσως να σκέφτομαι και να αναπολώ αυτά τα παιχνίδια με την Χάιντουκ, τη Ριέκα, την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Ομάδες που προέρχονται από μια σπουδαία ποδοσφαιρική σχολή».

Για αν συνεχίζει να πιστεύει ότι η παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ, που έχει εξαντλήσει τα εισιτήρια, παίξει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση πρόκριση:

«Η Ριέκα δεν νομίζω ότι μπορεί να φοβηθεί από την ατμόσφαιρα. Το γεγονός ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο θα φέρει μια διαφορετική αύρα και ενέργεια που θα δώσουν την απαιτούμενη ώθηση. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα και να προκριθούμε».

Τέλος αναφορικά με τα μηδέν γκολ στα προηγούμενα ευρωπαϊκά ματς (εκτός του γκολ Καμαρά στην παράταση) σχολίασε:

«Δεν μπορώ να πω αν είναι φυσιολογικό ή όχι. Χρειαζόμαστε ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε την νοοτροπία ότι δεν τα παρατάμε ποτέ».