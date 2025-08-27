Κένι: «Απαίτηση όλων ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται στη League Phase του Europa League»

Οι δηλώσεις του Αγγλου δεξιού μπακ του ΠΑΟΚ ενόψει της αυριανής ρεβάνς κόντρα στη Ριέκα για τα play off του Europa League.

Ο Τζόντζο Κένι εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής ρεβάνς κόντρα στη Ριέκα για τα play off του Europa League και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πρόκρισης.

Για το πως προσεγγίζει ο ΠΑΟΚ την ρεβάνς με τους Κροάτες:

«Το πιο σημαντικό είναι να κατεβούμε στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση, με πίστη και θέληση να πάρουμε τη νίκη. Το ποδόσφαιριο μπορεί να είναι 90 λεπτά, 120 λεπτά, πέναλτι, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι υπάρχει ένας στόχος: η πρόκριση».

Υπάρχει πρόβλημα στο γκολ; Ο κόσμος μπορεί να σπρώξει την ομάδα στο να πετύχει τον στόχο της:

«Το θέμα του σκοραρίσματος δεν είναι πρόβλημα, διαθέτουμε αρκετή ποιότητα. Η ατμόσφαιρα θα είναι φανταστική και ο κόσμος θα είναι ένας έξτρα παίκτης για μας, όσο για το γκολ υπάρχουν ποιοτικοί ποδοσφαιριστές στην επιθετική γραμμή και θα φτάσουμε στο γκολ».

Μπορεί η Ριέκα να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική; Ο Κένι έχει διαφορετική γνώμη:

«Η Ριέκα είναι μια πολύ καλή ομάδα, το απέδειξε στο πρώτο ματς, όπου κοντρόλαρε το ματς, έγινε επιθετική όταν έπρεπε, αλλά το δεύτερο παιχνίδι είναι μια διαφορετική υπόθεση, όπου θεωρώ ότι όλα θα εξαρτηθούν από τη δική μας απόδοση».

Όσο για τον ίδιο λέει:

«Εχω προσαρμοστεί, η οικογένεια μου είναι στη Θεσσαλονίκη δίπλα, μπροστά μας είναι μια μεγάλη πρόκληση, το πιστεύουμε όλοι μέσα στην ομάδα για την πρόκριση και πιστεύω ότι θα τα δώσουμε όλα και είναι απαίτηση όλων ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται στη League Phase του Europa League. Όμως πρέπει να επικεντρωθούμε με τους εαυτούς μας. Να μπούμε στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρη στόχευση. Το ξαναλέω πιστεύω ότι εμείς θα πάρουμε την πρόκριση».