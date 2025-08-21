Δεν τα κατάφερε στη Νορβηγία η ΑΕΚ Λάρνακας που γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Μπραν για την πρώτη «μάχη» των play-offs του Europa League. Νίκες για Γιούνγκ Μπόις, Μπράγκα και Μίντιλαντ,

Λύγισε στη Νορβηγία η ΑΕΚ Λάρνακας. Αν και προηγήθηκαν, οι Κύπριοι τελικά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα με 2-1 από τη Μπραν και καλούνται να κάνουν τν ανατροπή στη ρεβάνς για να προκριθούν στη League Phase του Europa League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Ανγκιέλσκι στο 16΄, όμως η νορβηγική ομάδα κατάφερε να ισοφαρίσει μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα με τον Μίρε. Η «μαχαιρά» της ανατροπής ήρθε τελικά στο φινάλε και το 93ο λεπτό, όταν ο Τόρσβικ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για να χαρίσει προβάδισμα πρόκρισης στη Μπραν.

Βήμα πρόκρισης για Μπράγκα και Γιούνγκ Μπόις

Τον πρώτο λόγο για τους την παρουσία της στη League Phase του Europa League έχει και η Γιούνγκ Μπόις, η οποία επιβλήθηκε 1-0 επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας του Σαββίδη που έμεινε στον πάγκο. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Μπεντία στο 15΄. Πολύ πιο άνετες οι νίκες των Μπράγκα και Μίντιλαντ που διέλυσαν με 4-0 Λίνκολντ Ρεντ Λιμπς και KuPS αντίστοιχα.

Μεγάλο σκορ πανηγύρισε και η Γάνδη που ισοπέδωσε με 5-1 την Λεχ Πόζναν στην Πολωνία. Στον αντίποδα η μοναδική ισοπαλία σημειώθηκε στη Σκωτία και τον αγώνα Αμπερντίν - Στεάουα Βουκουρεστίου, όπου οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 στις καθυστερήσεις και να αποφύγουν μια επώδυνη ήττα.

Τα αποτελέσματα των play-offs του Europa League

Μίντιλαντ - kuPS 4-0

Μπραν - ΑΕΚ Λάρνακας 2-1

Μάλμε - Σίγκμα Όλομουτς 3-0

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντινάμο Κιέβου 3-1

Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ 2-1

Σκεντίγια - Λουντογκόρετς 2-1

Ζρίνσκι - Ουτρέχτη 0-2

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Γιούνγκ Μπόις 0-1

Λεχ Πόζναν - Γκενκ 1-5

Αμπερντίν - Στεάουα Βουκουρεστίου 2-2

Ριέκα - ΠΑΟΚ 1-0

Λίνκολντ Ρεντ Λιμπς - Μπράγκα 0-4

