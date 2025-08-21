Σαμσουνσπόρ: Ο «braveheart» πίσω από την αναγέννηση

Μέσα σε μια εξαετία η Σαμσουνσπόρ βρέθηκε από τα... αλώνια της τρίτης κατηγορίας στα σαλόνια του Europa League, με την ασύλληπτη εκτόξευση να φέρει την υπογραφή ενός δικού της... braveheart.

Πίσω στο 2019 βολόδερνε στην τρίτη κατηγορία της Τουρκίας. Πνιγμένη στα χρέη και τα οικονομικά προβλήματα, με κάθε ίχνος φιλοδοξίας να μοιάζει σαν μια ένοχη αμαρτία στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Πολλοί θα το είχαν αποδεχτεί. Πώς το επίπεδο της ομάδας και ο οικονομικός «βραχνάς» δεν θα της επέτρεπαν ποτέ ξανά - ή τουλάχιστον όχι σύντομα - να κάνει μεγαλεπήβολα όνειρα. Οι τολμηροί ωστόσο είναι γεννημένοι για να πράττουν το αντίθετο. Και μόλις μια εξαετία αργότερα, η Σαμσουνσπόρ βρίθει ξανά από υγεία με τη δική του υπογραφή.

Ο πρόεδρος του τουρκικού συλλόγου - αντιπάλου του Παναθηναϊκού στα play-offs του Europa League - απέδειξε πως πρόκειται για μεγάλο... ονειροπόλο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας πίσω στο 2018. Και μέσα σε μερικά χρόνια, ο Γιουκσέλ Γιλντιρίμ μέτρησε μια σειρά από επιτεύγματα. Το 2020 η Σαμσουνσπόρ ανέβηκε στη δεύτερη κατηγορία, τρία χρόνια αργότερα στη Super League της Τουρκίας και την περσινή περίοδο, η πορεία της κορυφώθηκε μέσω της κατάληψης της τρίτης θέσης και της εξόδου στο Europa League.

Λύτρωση από τον οικονομικό «βραχνά»

Στο μεταξύ ο Γιλντιρίμ έχει φροντίσει να της χαρίσει ανάσα και στα οικονομικά. Την... ξελάφρωσε άλλωστε από χρέη 32 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών, όταν απέκτησε το 67 % των μετοχών και ανέλαβε ως βασικός ιδιοκτήτης και πρόεδρος, στοχεύοντας παράλληλα σε επενδύσεις που θα εκτόξευαν τον σύλλογο — κυρίως οικονομικές, υποδομών και ανάπτυξης υποδομής ποδοσφαίρου. Ο υβριδικός χλοοτάπητας μάλιστα που κοσμεί το γήπεδό της, 19 Mayıs, φέρει τη δική του προσωπική υπογραφή, όταν έβγαλε από την τσέπη το ποσό των 400 χιλιάδων ευρώ για να τον εγκαταστήσει.

Για τον Γιλντιρίμ άλλωστε, η Σαμσουνσπόρ όφειλε να εκσυγχρονιστεί. Να αφήσει πίσω της αυτό το «ταπεινό», μα συνάμα ρομαντικό προφίλ. Και με πυγμή, αγωνιστικό σχεδιασμό, αλλά και οικονομικές συμφωνίες κατάφερε να κάνει το άλμα που την έστειλε ξανά στην Ευρώπη μετά από 27 χρόνια. Ήταν δική του ιδέα να εταιρικοποιηθεί για να βάλει σε μια σειρά τα οικονομικά της θέματα, όπως και η δημιουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων και υποδομών.

Ο «Λεοντόκαρδος» της Σαμψούντας

Το «μπαμ» της τρίτης θέσης στο πρωτάθλημα Τουρκίας πίσω μόνο από τους... συνήθεις ύποπτους, Γαλατάσαραϊ και Φενέρμπαχτσε, χάρισε στη Σαμσουνσπόρ θαυμασμό και χειροκρότημα, αλλά και στον Γιλντιρίμ το βραβείο του προέδρου της χρονιάς στη διοργάνωση Marka Futbol 2025. Στην Τουρκία άλλωστε μόνο... άγνωστο δεν είναι πλέον το όνομά του. Οι γείτονες έχουν γράψει πολλά. Ακόμα και... βιβλίο εκδόθηκε για χάρη του. Τον παρουσιάζουν στον τίτλο τους ως «braveheart», ο λεοντόκαρδος της Σαμψούντας.

Εκεί που οι άλλοι άλλωστε έβλεπαν μόνο προβλήματα, εκείνος αντίκρισε μια ευκαιρία. Το ίδιο πράττει και με την κλήρωση απέναντι στον Παναθηναϊκό. «Θέλουμε νίκη και στους δυο αγώνες» παραδέχθηκε πριν από τα μεταξύ τους ματς και... πέταξε το γάντι στο τριφύλλι. Έχει αποδείξει εξάλλου και στο παρελθόν, πως δεν φοβάται τις προκλήσεις. Ακόμα κι όταν οι πιθανότητες είναι εναντίον του...