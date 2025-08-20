Μεϊτέ: «Νιώθω όλο και καλύτερα στον ΠΑΟΚ - Είμαστε ανώτεροι από τη Ριέκα»

Ο Σουαλιό Μεϊτέ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα σχετικά με την προετοιμασία της ομάδας, τους στόχους της, αλλά και την προσωπική του εξέλιξη.

Η Ριέκα θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στην Κροατία (Πέμπτη 21/8, 21:45), στον πρώτο αγώνα μεταξύ τους για τα Play Off του Europa League.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα, ο Σουαλιό Μεϊτέ μίλησε σχετικά με την προετοιμασία του Δικεφάλου του Βορρά για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, τους στόχους της ομάδας στη διοργάνωση, αλλά και τη φυσική του κατάσταση.

Αναλυτικά όσα είπε ο 31χρονος μέσος:

Για τη φυσική του κατάσταση και το αυριανό ματς: «Προσωπικά νιώθω όλο και καλύτερα. Είναι γεγονός ότι έλειπα από τις προηγούμενες προετοιμασίες. Σίγουρα φέτος ήταν διαφορετικά και έκανε καλό σε μένα η προετοιμασία, να προσαρμοστώ στα θέλω του προπονητή. Είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ για το αυριανό παιχνίδι».

Για το τι περιμένει να δει αύριο κόντρα στη Ριέκα: «Τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν εύκολα, ήταν περίεργα. Απέναντι σε μία ομάδα που αμυνόταν και μας χτύπησε στην αντεπίθεση, κάτι πάντα δύσκολο, αλλά ήμασταν έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και προκριθήκαμε. Τώρα έχουμε παίξει δύο ματς ήδη και δουλέψαμε παραπάνω. Τακτικά δουλεύουμε πολύ. Η Ριέκα είναι μία καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο και πιστεύω είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε αύριο το θετικό αποτέλεσμα».

Για το πώς νιώθει ο ίδιος και η ομάδα μετά την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ: «Έκανα την προετοιμασία και έπαιξα στα φιλικά. Ακόμα και να δουλέψεις πολύ στην προετοιμασία, δεν γίνεται να είσαι έτοιμος σε αυτά τα παιχνίδια. Έχω παίξει 90λεπτο στην Τούμπα και 120λεπτά στην Αυστρία, αισθανόμουν βαριά τα πόδια μου, αλλά πολύ γρήγορα θα αισθάνομαι στο 100% και απολύτως καλά. Εμάς στόχος μας δεν είναι το Conference League. Από την αρχή ο στόχος ήταν να φτάσουμε στο Εuropa League. Είμαστε μία ανώτερη ομάδα από τη Ριέκα, αλλά πρέπει να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο. Το Conference είναι καλό, αλλά το Europa είναι ένα επίπεδο πιο πάνω, μία πιο ανταγωνιστική διοργάνωση και αξίζει να παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο».