ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Τάισον πριν τη Ριέκα
Στον ΠΑΟΚ για μία ακόμα μέρα η τακτική βρέθηκε στο προσκήνιο. Μετά την προθέρμανση και μερικές παρτίδες rondo, ο Ράζβαν Λουτσέσκου έδειξε στους παίκτες του τι θέλει να δει από αυτούς στην Κροατία και στον πρώτο αγώνα με τη Ριέκα. Στο τελευταίο μέρος της προπόνησης διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.
Ο Τάισον ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Έτσι είναι αβέβαιη η παρουσία του. Την Τέταρτη (20.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30 στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 13:00 στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της Τούμπας θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου και του Σουαλιό Μεϊτέ, που θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές. Το απόγευμα ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για τη Ριέκα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.