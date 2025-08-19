Για μία ακόμα μέρα η τακτική βρέθηκε στο προσκήνιο στον ΠΑΟΚ πριν τον πρώτο του αγώνα απέναντι στη Ριέκα σε κροατικό έδαφος. Ατομικά κινήθηκε ο Τάισον.

Στον ΠΑΟΚ για μία ακόμα μέρα η τακτική βρέθηκε στο προσκήνιο. Μετά την προθέρμανση και μερικές παρτίδες rondo, ο Ράζβαν Λουτσέσκου έδειξε στους παίκτες του τι θέλει να δει από αυτούς στην Κροατία και στον πρώτο αγώνα με τη Ριέκα. Στο τελευταίο μέρος της προπόνησης διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Ο Τάισον ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Έτσι είναι αβέβαιη η παρουσία του. Την Τέταρτη (20.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30 στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 13:00 στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της Τούμπας θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου και του Σουαλιό Μεϊτέ, που θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές. Το απόγευμα ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για τη Ριέκα.