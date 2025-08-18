Καλάμπρια στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Ανυπομονώ να σας δω την Πέμπτη» (vid)

Ο Νταβίντε Καλάμπρια έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού για το ματς με την Σαμσουνσπόρ την Πέμπτη (18/08).

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πέμπτη (18/08-21:00) την Σαμσουνσπόρ στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα Play Offs του Europa League και θέλει τον κόσμο του να είναι στο πλευρό του στην πρώτη αυτή «μάχη» που θα δώσει για να εξασφαλίσει την συμμετοχή του στο League Stage του Europa League.

Στο πλαίσιο αυτό ο νεοαποκτηθείς Νταβίντε Καλάμπρια φόρεσε την φανέλα της ομάδας και μέσω ενός βίντεο που ανέβηκε στα social media της απηύθυνε κάλεσμα προς τους φίλους της να έρθουν να την στηρίξουν την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ.

Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ λέει στο μήνυμα αυτό: «Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι εδώ στην Αθήνα. Ανυπομονώ να σας δω την Πέμπτη και φόρτσα ΠΑΟ»