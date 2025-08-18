Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Και επίσημα ο Μαξίμοβιτς στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί
Έκλεισε και τυπικά! Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς η μεταγραφή του στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επισημοποιήθηκε.
Η υπόθεση είχε δρομολογηθεί εδώ και καιρό, ωστόσο η ανακοίνωση ήταν απλά θέμα χρόνου. Ο Σέρβος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ο Παναθηναϊκός εισπράττει ένα σημαντικό ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που θα δώσουν… ανάσα και ευελιξία στο μεταγραφικό παζάρι.
🚨 رسميا | برعاية بن غاطي القابضةAugust 17, 2025
تعلن شركة شباب الاهلي لكرة القدم عن تعاقدها مع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (30 عاماً) قادما من نادي باناثينايكوس اليوناني @Binghatti_AE pic.twitter.com/2o4VDWkxNe
Να θυμίσουμε πως ο Μαξίμοβιτς φόρεσε τη φανέλα των Πρ'ασινων το καλοκαίρι του 2024, ως ελεύθερος από την Χετάφε. Μετά από 13,5 μήνες στην ομάδα, ο Σέρβος χαφ αποχωρεί, έχοντας συνολικά 50 συμμετοχές με τη φανέλα των «πρασίνων». Το πέρασμά του συνοδεύτηκε από 4 γκολ και 4 ασίστ, αφήνοντας το στίγμα του στον άξονα του «τριφυλλιού».
