Για δεύτερη σερί αγωνιστική, η Ριέκα έμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα Κροατίας. Η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-offs του Europa League ηττήθηκε από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ μέσα στην έδρα της (0-2).

Η Ριέκα δέχθηκε δύο γκολ μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά, με τον Μπέλιο να σκοράρει και τα δύο τέρματα της Ντινάμο στο 24' και στο 31' με πέναλτι. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές στο δεύτερο μέρος, είχε δύο δοκάρι, αλλά δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Θυμίζουμε ότι οι Κροάτες υποδέχονται την ελληνική ομάδα την προσεχή Πέμπτη για το πρώτο μεταξύ τους (21/8, 21:45), ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην «Τούμπα» στις 28 του μήνα.

Η ενδεκάδα της Ριέκα

Ζλόμιστιτς, Όρετς (84' Κρέιλαχ), Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ (71' Μπογκόγεβιτς), Ντοκίτ (46' Ιλίνκοβιτς), Ντάντας, Ρουκαβίνα (46' Λασίσκας), Φρουκ, Γιάνκοβιτς, Γιούριτς (46' Κοπ)