Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Βόλφσμπεργκερ μέσα στην Αυστρία και πανηγύρισε την πρόκριση στα play-offs του Europa League, εκεί όπου θα συναντήσει τη Ριέκα. Δείτε το προφίλ των Κροατών.

Ένα βήμα μακριά από την είσοδό του στη League Phase του Europa League βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πανηγύρισε την πρόκριση στα play-offs της διοργάνωσης μετά τη μεγάλη νίκη στην Αυστρία επί της Βόλφσμπεργκερ. Τελευταίο εμπόδιο για τον «Δικέφαλο του Βορρά» η Ριέκα.

Το προφίλ της Ριέκα

Τι έκανε τη σεζόν 2024/25: Δεν υπερβολή να πούμε πως οι Κροάτες προέρχονται από μια από τις πιο επιτυχημένες σεζόν της ιστορίας τους. Σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών η Ριέκα έκοψε πρώτη το νήμα και πήρε τον τίτλο, ούσα υπέρτερη στην ισοβαθμία με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ενώ η τρίτη διεκδικήτρια, Χάιντουκ Σπλιτ, ήταν στο -2. Η ομάδα του Κβάνερ έκανε το δεύτερο νταμπλ της, καθώς πήρε και το κύπελλο Κροατίας στους διπλούς τελικούς με τη Σλάβεν Μέλουπο. Ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις από τα προκριματικά του Champions League, όπου αποκλείστηκε από τη Λουντογκόρετς στην παράταση (3-1), ενώ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League απέκλεισε την Σέλμπουρν με συνολικό σκορ 4-3.

Προπονητής: Αρχιτέκτονας της παραπάνω επιτυχίας ήταν ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς, ο οποίος έπειτα από μια διετία ως βοηθός ανέλαβε πέρυσι ως πρώτος προπονητής και στην παρθενική του χρονιά κατέκτησε νταμπλ. Ο 42χρονος Μαυροβούνιος προπονητής βασίζει την ομάδα του σε 4-2-3-1 και σε 38 ματς έχει απολογισμό 19 νίκες, 10 ισοπαλίες και 9 ήττες.

Αστέρι: Αναμφίβολα ξεχωρίσει ο Τόνι Φρουκ. Πρόκειται για μεσοεπιθετικό, ο οποίος αγωνίζεται πίσω από τον φορ, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και στην κορυφή. Προέρχεται από σεζόν με 15 γκολ και 12 ασίστ σε 39 εμφανίσεις στην Κροατία, ενώ ήταν και τρίτος σκόρερ στο πρωτάθλημα Κροατίας.

Μεταγραφές: Οι Κροάτες με δεδομένο πως είχαν μπροστά τους και την πρόκληση του Champions League ήταν αρκετά δραστήριοι και σε αυτό το πλαίσιο έκαναν εννέα μεταγραφές. Εξ αυτών ξεχωρίζει η απόκτηση του πρώην χαφ του ΠΑΟΚ, Τιάγκο Ντάντας. Από εκεί και πέρα η Ριέκα ενισχύθηκε με τον στόπερ Άνελ Χούσιτς, τον δεξιό μπακ Γιούστας Λασίσκας, τους χαφ Νταμίρ Κρέιλαχ, Ντομινίκ Γιάνκοφ και Μέρβιλ Ντόχιτ, τον εξτρέμ Ομάρ Σίγιαριτς και τον φορ Άντε Ματέι Γιούριτς. Από αυτές τις κινήσεις λεφτά για αγορά δόθηκαν μόνο για Χούσιτς (400.000 ευρώ - Γιουνγκ Μπόις) και Γιάνκοφ (350.000 ευρώ - Μόντρεαλ).

Γήπεδο: Το Stadion Rujevica άνοιξε τις πύλες του στις 2 Αυγούστου του 2015, έπειτα από επένδυση 24 εκατομμυρίων ευρώ και τον Ιούλιο του 2017 έγινε επέκταση των θέσεων του. Η έδρα της Ριέκα είχε αρχικά χωρητικότητα 6,039 θεατών, η οποία αυξήθηκε στους 8,279, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις της UEFA.