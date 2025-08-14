Η αναμέτρηση της Σαχτάρ με τον Παναθηναϊκό στην Κρακοβία οδηγήθηκε στην παράταση, με τον βοηθό του Αρντά Τουράν να πραγματοποιεί την πρώτη αλλαγή για την ομάδα του μόλις στο 101ο λεπτό!

Η ρεβάνς της Σαχτάρ με τον Παναθηναϊκό για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League οδηγήθηκε στην παράταση μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας. Εκεί, όπου οι Ουκρανοί έκαναν την πρώτη τους αλλαγή! Μόλις στο 101', ο βοηθός του Αρντά Τουράν -που στο μεταξύ είχε αποβληθεί παρακολουθώντας τη συνέχεια του ματς από τις κερκίδες- προχώρησε στην πρώτη αλλαγή της Σαχτάρ, με τον Μάρλον να αφήνει τη θέση του στον Ναζαρίνα.