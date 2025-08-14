Σαχτάρ - Παναθηναϊκός: Μόλις στο... 101' η πρώτη αλλαγή των Ουκρανών
Η αναμέτρηση της Σαχτάρ με τον Παναθηναϊκό στην Κρακοβία οδηγήθηκε στην παράταση, με τον βοηθό του Αρντά Τουράν να πραγματοποιεί την πρώτη αλλαγή για την ομάδα του μόλις στο 101ο λεπτό!
Η ρεβάνς της Σαχτάρ με τον Παναθηναϊκό για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League οδηγήθηκε στην παράταση μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας. Εκεί, όπου οι Ουκρανοί έκαναν την πρώτη τους αλλαγή! Μόλις στο 101', ο βοηθός του Αρντά Τουράν -που στο μεταξύ είχε αποβληθεί παρακολουθώντας τη συνέχεια του ματς από τις κερκίδες- προχώρησε στην πρώτη αλλαγή της Σαχτάρ, με τον Μάρλον να αφήνει τη θέση του στον Ναζαρίνα.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.