Ήταν στο 89' του αγώνα της Σαχτάρ με τον Παναθηναϊκό. Η ουκρανική ομάδα έχασε σε εκείνο το σημείο μία πολύ μεγάλη ή μία μοναδική εάν προτιμάτε ευκαιρία για γκολ με τον Νέβερτον από το μισό μέτρο να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι.