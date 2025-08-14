Σαχτάρ Ντόνετσκ - Παναθηναϊκός: Η φάση της Σαχτάρ με το το δοκάρι του Νέβερτον (vid)
Η ουκρανική ομάδα βρέθηκε μία ανάσα από το γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης των 2 συλλόγων.
Ήταν στο 89' του αγώνα της Σαχτάρ με τον Παναθηναϊκό. Η ουκρανική ομάδα έχασε σε εκείνο το σημείο μία πολύ μεγάλη ή μία μοναδική εάν προτιμάτε ευκαιρία για γκολ με τον Νέβερτον από το μισό μέτρο να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι.
