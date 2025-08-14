Βόλσφμπεργκερ - ΠΑΟΚ: Η τεράστια επέμβαση του Παβλένκα στο πλασέ του Ζούκιτς (vid)

Στο 73ο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βόλσφμπεγκερ ο Ζούκιτς είδε τον γκολκίπερ Παβλένκα να βγάζει εξαιρετικά το πλασέ του.

Μεγάλη ευκαιρία για τη Βόλφσμπεργκερ υπήρξε στο 73' του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Εκεί που ο Παβλένκα είχε μία τεράστια απόκρουση σε πλασέ του Ζούκιτς μέσα από την περιοχή! Ο Παβλένκα έτσι κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ και στο μηδέν το ματς.



