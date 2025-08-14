Βόλσφμπεργκερ - ΠΑΟΚ: Η τεράστια επέμβαση του Παβλένκα στο πλασέ του Ζούκιτς (vid)
Στο 73ο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βόλσφμπεγκερ ο Ζούκιτς είδε τον γκολκίπερ Παβλένκα να βγάζει εξαιρετικά το πλασέ του.
Μεγάλη ευκαιρία για τη Βόλφσμπεργκερ υπήρξε στο 73' του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Εκεί που ο Παβλένκα είχε μία τεράστια απόκρουση σε πλασέ του Ζούκιτς μέσα από την περιοχή! Ο Παβλένκα έτσι κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ και στο μηδέν το ματς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.