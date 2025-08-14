Ο «μπούσουλας» που έχει ο Παναθηναϊκός από το πρώτο ματς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ κι αυτό που πρέπει να βελτιώσει. Αποστολή στην Πολωνία: Σωτήρης Μυκονίου

Η ώρα του Παναθηναϊκού για την ρεβάνς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ έφτασε. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν σήμερα(21:00-Cosmote Sport1) τους ποιοτικούς Ουκρανούς στο γήπεδο «Μιέσκι» της Κρακοβίας με στόχο να πάρουν την πρόκριση για τα Play Offs του Europa League και να εξασφαλίσουν το ευρωπαϊκό τους μέλλον, έστω και στην League Stage του Conference League στο κακό σενάριο.

Όλοι περιμένουν ένα παιχνίδι εξίσου απαιτητικό με το πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων, στο οποίο όμως το "τριφύλλι" ανταπεξήλθε εξαιρετικά.

Το ματς αυτό αποτελεί οδηγό για την ομάδα του Βιτόρια και για την αποψινή δεύτερη μεγάλη «μάχη», με τον Πορτογάλο τεχνικό να θέλει να διατηρήσει κάποια πράγματα που έκανε σε πολύ καλό βαθμό η ομάδα σ' αυτό και να διορθώσει ένα ακόμη.

Μ' αυτό τον τρόπο εκείνος θα μπορεί να σχεδιάσει το καλύτερο δυνατό πλάνο που θα αυξήσει τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού να πάρει την πρόκριση.

Ψηλά την ένταση και πνευματική ισορροπία

Κάποια από τα πολύ θετικά στοιχεία που διέκρινε κανείς στον Παναθηναϊκό στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων ήταν μεγάλη ένταση που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του και το πάθος που κατέθεσαν στον αγωνιστικό χώρο.

Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια κυριάρχησαν στον τομέα των μονομαχιών έναντι των Ουκρανών, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σ' ένα παιχνίδι, αφού σου προσφέρει αρκετές κατοχές και μειώνει εκείνες του αντιπάλου, αντιμετωπίζοντας πολλές απειλές εν τη γενέσει τους.

☘️ Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάνουν αυτή την ώρα την τελευταία τους προπόνηση πριν το μεγάλο ματς με την Σαχτάρ!



📍Αποστολή στην Κρακοβία: Σωτήρης Μυκονίου pic.twitter.com/2vCIhmNsTK August 13, 2025

Είχαν ακόμη αρκετά τρεξίματα, που βοηθούσαν να μην υπάρχουν κενά κατά την αμυντική και ανασταλτική λειτουργία της ομάδας. Ταυτόχρονα, ο βαθμός της πνευματικής τους ισορροπίας και ετοιμότητας ήταν υψηλού επιπέδου.

Κι αυτό ήταν κάτι που ο Πορτογάλος τεχνικός το είχε σημειώσει σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου για τα ματς με την Σαχτάρ τονίζοντας πως θα είναι απαραίτητο στοιχείο λόγω του υψηλού βαθμού δυσκολίας του αγώνα.

Ακόμα και όταν οι «πράσινοι» κλείνονταν πίσω, όταν οι Ουκρανοί περνούσαν το μεσαίο μπλοκ, όπου και ήταν αρχικά τοποθετημένοι, εκείνοι αμύνονταν γύρω από την περιοχή τους θέλοντας να αποσοβήσουν τους συνδυασμούς των παικτών των αντιπάλων, όμως το έκαναν αυτό χωρίς να νιώθουν άγχος και πίεση, γιατί ήταν γεμάτοι αυτοπεποίθηση, ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι και πίστευαν στο πλάνο που υπήρχε.

Η κυνικότητα που έλλειψε και η απουσία του Τζούρισιτς

Ένα... μελανό σημείο που είχε η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ματς ήταν εκείνο που ειχε κάνει την εμφάνισή του και στα παιχνίδια με την Ρέιντζερς.

Η έλλειψη αποτελεσματικότητας ή κυνικότητας, όπως την ανέφερε ο Ρουί Βιτόρια στην συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, στην τελική προσπάθεια.

Τρεις αγώνες τώρα οι "πράσινοι" έχουν βρει λιγότερα τέρματα απ' όσα αναλογούν στις ευκαιρίες που έχουν δημιουργήσει κι αυτό στα μεγάλα παιχνίδια αυτό αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί δεν θα μπορείς πάντα να δημιουργείς μεγάλο αριθμό τελικών.

Σ' αυτά ματς την διαφορά την κάνουν οι στιγμές κι συνήθως αυτές είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια. Γι' αυτό και όταν έρθουν θα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος για να μπορείς να τις εκμεταλλευτείς σωστά.

☘ Το σχόλιο του Σωτήρη Μυκονίου και του Γιάννη Σαπουντζάκη από την Κρακοβία, μία μέρα πριν τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ!#paofc pic.twitter.com/Xxb2nlQsWO — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 13, 2025

Σίγουρα υπάρχει και ο παράγοντας τύχη, που παίζει ρόλο στα πράγματα αυτά, όμως το ίδιο και περισσότερο επηρεάζουν το αποτέλεσμα σε μία τελική προσπάθεια η συγκέντρωση και η ψυχολογία.

Οι «πράσινοι» έχουν δείξει πως έχουν κατάφερει μέσα από την δουλειά που ρίχνουν στις προπονήσεις να δημιουργήσουν μηχανισμούς που τους φέρνουν κοντά στην αντίπαλη περιοχή και τους βοηθούν να δημιουργούν ευκαιρίες είτε μέσω οργανωμένων είτε μέσω άμεσων επιθέσεων.

Αυτό που μένει είναι να καταφέρουν να βάλουν τα γκολ που αναλογούν στην δουλειά τους, γευόμενοι έτσι τους καρπούς του ιδρώτα που έχουν ρίξει στις προπονήσεις, τα οποία θα φέρουν με την σειρά τους και τα ανάλογα αποτελέσματα και επιτυχίες που δικαιούται το «τριφύλλι» μέχρι στιγμής βάσει της εικόνας του στο χορτάρι.