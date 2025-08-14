Δείτε αναλυτικά που θα παρακολουθήσετε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, καθώς και τις φιλικές αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Εθνικής ομάδας μπάσκετ σήμερα (14/8).

«Πλούσιο» είναι το σημερινό (14/8) τηλεοπτικό πρόγραμμα, καθώς έχουμε τρεις αναμετρήσεις με «άρωμα» Ευρώπης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, το σπουδαίο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι καθώς και εκείνο της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με το Μαυροβούνιο.

Η αρχή χρονικά γίνεται στις 19:00, όπου οι νταμπλούχοι Ελλάδος φιλοξενούνται στην Ιταλία από τους πρωταθλητές της Serie A, σε ένα φιλικό επιπέδου Champions League για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του. Το σπουδαίο αυτό ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2.

Την ίδια ώρα (19:00), η επίσημη αγαπημένη, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει στη Θεσσαλονίκη το Μαυροβούνιο, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει ακόμη μια ευκαιρία να δει πράγματα, ενόψει του επερχόμενου Eurobasket. Το φιλικό θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ news.

Στις 20:00 ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Βόλφσμπεργκερ, στη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας και με φόντο το εισιτήριο για τα Playoff του Europa League. Μέσω της ελεύθερης συχνότητας του OPEN θα μεταδοθεί το ματς.

Ακολουθούν στις 21:00 οι άλλες δυο αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός παίζει για την υπέρβαση στην Κρακοβία απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, γνωρίζοντας πως μετά το 0-0 του ΟΑΚΑ καλείται να κάνει παρόμοιο και ακόμη καλύτερο παιχνίδι για να συνεχίσει αυτός στα Playoff του Europa. Η σπουδαία μάχη θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 2.

Τέλος, στην OPAP Arena, η ΑΕΚ έχει τον ρόλο του φαβορί κόντρα στον Άρη Λεμεσού, παρά το 2-2 της Κύπρου. Η ομάδα του Νίκολιτς καλείται να παρουσιαστεί σοβαρή και αποφασιστική, ούτως ώστε να προκριθεί στα Playoff του Conference. Το παιχνίδι μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 1.

