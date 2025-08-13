Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει από την Κρακοβία στο Gazzetta για τα στοιχεία που καθιστούν τον επαναληπτικό του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ, εξόχως κρίσιμο.

Αντί προλόγου, αξίζει μία αναφορά στον καιρό που συναντήσαμε στην Κρακοβία. Ποιος να το περίμενε, πως θα έρθουμε στην Πολωνία μήνα Αύγουστο και θα έχει περισσότερη ζέστη συγκριτικά με την Αθήνα; Από την ψύχρα (στα όρια του… κρύου) της Γλασκώβης, στους 35 βαθμούς της Κρακοβίας. Πολύ λάθος η βαλίτσα που ετοιμάστηκε για αυτήν την αποστολή. Ας είναι, αν είναι έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα το βράδυ της Πέμπτης. Τουλάχιστον, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα συναντήσουν πρωτόγνωρες για εκείνους συνθήκες.

Πάμε τώρα στο παιχνίδι του τριφυλλιού με αντίπαλο την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι πράσινοι θα ψάξουν το αποτέλεσμα που θα τους στείλει στα play off του Europa League. Εύκολο; Κάθε άλλο. Οι πράσινοι θα ψάξουν μία πρόκριση από εκείνες που μόνο ο Panathinaikos ξέρει να κάνει. Απέναντι σε μία ομάδα από το υψηλότερο επίπεδο, σε ένα πολύ ποιοτικό σύνολο που έδειξε και στον αγώνα του Ολυμπιακού Σταδίου πως διαθέτει σπουδαίες αρετές.

Για τον Παναθηναϊκό υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία στον αγώνα της Πέμπτης, που καθορίζουν και την κρισιμότητά του. Πρώτα και κύρια, με μία πρόκριση επί της Σαχτάρ, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν πως το ευρωπαϊκό τους ταξίδι θα έχει συνέχεια σε League Phase κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτό, δηλαδή, που άξιζαν, βάσει απόδοσης, να έχουν ήδη πετύχει κόντρα στους Ρέιντζερς.

Στο σενάριο της θετικής έκβασης του επαναληπτικού με τους Ουκρανούς, η ομάδα θα διώξει από πάνω της το βάρος που κουβαλάει και που είναι ανθρωπίνως αδύνατο να μην επηρεάζει τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Είναι τεράστιας σημασίας για τον σύλλογο, το ευρωπαϊκό ταξίδι να συνεχιστεί και μετά το τέλος του Αυγούστου. Μοιάζει μαθηματικά βέβαιο πως εφόσον καταφέρει ο Παναθηναϊκός να ανταποκριθεί σε αυτό το πρώτο μεγάλο «πρέπει» της σεζόν, τα πόδια των ποδοσφαιριστών θα λυθούν. Με τον τρόπο αυτόν, τα γκολ θα έρθουν πιο εύκολα και τα όσα πολύ όμορφα στοιχεία έχει ως τώρα δείξει το σύνολο του Βιτόρια στα τρία πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, θα αρχίσουν να συνδυάζονται και με θετικά αποτελέσματα.

Έχει τεράστια σημασία για το τριφύλλι να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο και να μπορέσει να κοιτάξει το υπόλοιπο του καλοκαιριού, με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία. Στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού, η συνέχιση ή μη του ευρωπαϊκού ταξιδιού, θα παιχτεί σε μία μόνο «ζαριά». Πιθανότατα, απέναντι στην ελβετική Σερβέτ. Σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται ο σύλλογος της Γενεύης και όποια και αν είναι η δυναμική του, το άγχος θα είναι μεγάλο. Συνεπώς, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στη ρεβάνς με την Σαχτάρ και για να αποφύγει αυτήν την «περιπέτεια».

Εφόσον οι πράσινοι τα καταφέρουν απέναντι στους Ουκρανούς, θα κληθούν, στο τελευταίο τους εμπόδιο πριν τη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, να προκριθούν απέναντι στην τουρκική Σαμσουνσπόρ. Εμπόδιο, θεωρητικά, χαμηλότερο της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Συνεπώς, το σύνολο του Ρουί Βιτόρια έχει μπροστά του την ευκαιρία για να κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα για τη συμμετοχή στο κυρίως πιάτο του Europa League. Να έχει, δηλαδή, μπροστά του δύο παραπάνω αναμετρήσεις συγκριτικά με τους έξι αγώνες της League Phase του Conference League.

Εκτός αυτού, θα έχει την ευκαιρία να αναμετρηθεί με σπουδαία κλαμπ της Γηραιάς Ηπείρου. Με ομάδες που θα προσελκύσουν τεράστιο ενδιαφέρον από την πλευρά του κόσμου. Είναι πάντα όμορφο για το πρεστίζ ενός συλλόγου, να αναμετράται με ομάδες αυτού του βεληνεκούς. Άλλωστε, η συμμετοχή σε αγώνες αυτού του επιπέδου αποτελεί και όνειρο πολλών ποδοσφαιριστών, που μπορούν πιο εύκολα να πουν το «ναι» στην προοπτική της μετακόμισής τους στην Ελλάδα για λογαριασμό του τριφυλλιού.

Όπως και να ‘χει, ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης, θα ψάξει μία υπέρβαση. Θα επιδιώξει να αφήσει εκτός συνέχειας, μία ομάδα που έχει ως στόχο της να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής. Οι ποδοσφαιριστές του τριφυλλιού, όμως, έδειξαν στο ματς της Αθήνας, πως μπορούν. Πως δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από την αντίπαλό τους. Την «μέτρησαν» και κατάλαβαν πως μπορούν. Αρκεί, φυσικά, αυτή τη φορά η ομάδα να είναι πιο κυνική, συγκριτικά με τα τρία παιχνίδια που έχει ως τώρα δώσει στην αφετηρία της σεζόν. Λέξη – κλειδί, λοιπόν, «κυνισμός»!