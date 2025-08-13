Βιτόρια: «Θέλουμε να κυριαρχούμε στο γήπεδο, στο πρώτο ματς εξουδετερώσαμε την Σαχτάρ»

Ο Ρουί Βιτόρια μίλησε για το παιχνίδι που περιμένει από την Σαχτάρ αύριο, την ετοιμότητα του Ιωαννίδη, αλλά και τα πράγματα που πρέπει να κάνει η ομάδα του για να πάρει την πρόκριση. Αποστολή στην Πολωνία: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Ρουί Βιτόρια εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αυριανή ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/08-21:00) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League στην σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε για τις απουσίες που έχουν οι «πράσινοι» τονίζοντας πως αυτές δεν είναι δικαιολογία και ότι εκείνος θέλει να τις βλέπει σαν ευκαιρία για τους άλλους παίκτες να βγουν μπροστά.

Ανέφερε πως στο πρώτο παιχνίδι το «τριφύλλι» τα πήγε πολύ καλά, με τους συνεργάτες του ανέλυσαν τα όσα συνέβησαν εκεί και θέλουν να διορθώσουν κάποια πράγματα ενόψει του αυριανού, πιστεύοντας πως η ομάδα θα δείξει το ίδιο πρόσωπο και καλύτερο. Ξεκαθάρισε δε πως φτιάχνει πάντα την ομάδα του με σκοπό να κυριαρχήσει στο γήπεδο, ακόμα κι αν κάποιες φορές αυτό δεν στο επιτρέπει ο αντίπαλος.

Τέλος, εκείνος επεσήμανε πως ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να αφήνει την Σαχτάρ να κυκλοφορεί την μπάλα, όταν έχει την κατοχή και θα πρέπει να προσπαθήσουν οι παίκτες του να κάνουν κλεψίματα ενώ ταυτόχρονα όταν έχει εκείνος την μπάλα, θα πρέπει να προσπαθεί να επιτίθεται άμεσα και να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις για την άμυνα των Ουκρανών.

Αναλυτικά τα όσα είπε

«Χαίρομαι να βλέπω ομάδες που έχουν ξεκάθαρο μοντέλο παιχνιδιού και φιλοσοφία σαν την δική μας. Θέλουμε να παίξουμε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως την δυναμικότητα του αντιπάλου. Είναι κάποιες φορές βέβαια που ο αντίπαλος σε περιορίζει.

Για την δυναμικότητα του αντιπάλου έχω πει πολλές φορές πως είναι ίσως η καλύτερη ομάδα της φάσης αυτή. Αυτό δεν μας φοβίζει, αλλά μας δίνει ώθηση και κίνητρο. Έχουμε ήδη αναλύσει τον αγώνα. Έχουμε κάποια πράγματα που θέλουμε να διορθώσουμε και πιστεύουμε πως αύριο θα τα πάμε ακόμα καλύτερα»

Για τις απουσίες:

«Όλοι οι προπονητές θα θέλαμε σε κάθε ματς να έχουν όλους τους παίκτες τους διαθέσιμους, γι' αυτό και τα ρόστερ είναι τόσο μεγάλα. Δεν είμαστε εδώ για να κλάψουμε για τις απουσίες που έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με τους παίκτες που έχουμε στην διάθεσή μας. Από την στιγμή που δεν μπορεί να παίξει ένας παίκτης, μπορεί να είναι μία ευκαιρία για έναν άλλον».

Για την κατάσταση του Ιωαννίδη και την χρήση του Μαξίμοβιτς στο «10»:

«Όσον αφορά τον Ιωαννίδη, έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό κι έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις εδώ και λίγες μέρες. Δεν θα σας πω ποιοι παίκτες θα ξεκινήσουν αύριο, θα το πω πρώτα σε κείνους. Αν δεν βρεθεί κάποιος παίκτης στην ενδεκάδα ωστόσο δεν σημαίνει κάτι, πολλοί παίκτες έρχονται από τον πάγκο, δίνουν τις λύσεις και γίνονται σημαντικοί. Κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος να αγωνιστεί όσο χρόνο του ζητηθεί.

Θεωρώ πως εμείς φτιάχνουμε μια ομάδα που θα κυριαρχεί στα ματς και θα έχει ρόλο πρωτοβουλίας στα ματς αυτά. Θέλουμε πολύ να έχουμε την κατοχή, να δημιουργούμε και να πετύχουμε γκολ. Για να φτιάξουμε μία καλή ομάδα θα πρέπει να είσαι δυνατός και στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού. Εμείς θέλουμε να κυριαρχούμε στο γήπεδο. Όμως αυτό εξαρτάται και από την απόδοση και την δυναμικότητά του. Πολλές φορές εκείνος μπορεί να μην σου επιτρέψε να έχεις την κατοχή. Τότε εσύ θα πρέπει να ελέγξεις το ματς μέσω της αμυντικής οργάνωσής σου, να αμύνεσαι καλά και να βγαίνεις στην αντεπίθεση. Στο πρώτο ματς τους αντιμετωπίσαμε πολύ καλά, τους εξουδετερώσαμε, είχαν ελάχιστες καλές στιγμές ενώ εμείς δημιουργήσαμε φάσεις. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και αύριο. Ξέρουμε πως θα υπάρξουν στιγμές που θα αμυνθούμε είτε στο δικό μας τρίτο είτε στο μεσαίο είτε να πιέσουμε ψηλά και να κλέψουμε. Εγώ θέλω να φτιάχνω μία ομάδα που θα κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο».

Για το αν ταιριάζει η Σαχτάρ στον Παναθηναϊκό:

«Δεν έχω πρόβλημα να παραδεχθώ πως η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μία πολύ καλή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες και λειτουργίες. Θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της κοντά στην περιοχή του αντιπάλου και να δημιουργεί, όπως κι εμείς. Θεωρώ πως ο αντίπαλος αύριο θα παίξει με τον ίδιο τρόπο με το πρώτο ματς. Εμείς πρέπει να τον δυσκολέψουμε όταν έχει την μπάλα, να μην του επιτρέψουμε να την κυκλοφορεί και να κλέψουμε μπάλες. Αντίθετα όταν την έχουμε εμείς θα πρέπει να αποφεύγουμε τα λάθη και να προσπαθούμε να επιτεθούμε».