Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της προετοιμασίας της ομάδας του ΠΑΟΚ ενόψει της ρεβάνς στην Αυστρία έχει αρχίσει. Η κατάσταση του Τάισον.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (11.08) στον ΠΑΟΚ ήταν αφιερωμένο στην επιθετική τακτική, μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ οι παίκτες έπαιξαν και δίτερμα σε μικρό χώρο. Ήταν η πρώτη προπόνηση της εβδομάδας και φυσικά πριν τη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ.

Ο Τάισον έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο και φαίνεται δύσκολη η παρουσία του στον επαναληπτικό του 0-0 της Τούμπας με τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία.

Η κατάσταση του Βραζιλιάνου θα επανεξετάζεται καθημερινά. Επίσης ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δούλεψε ατομικά στο γήπεδο. Την Τρίτη (12.08) η ομάδα του ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:45.