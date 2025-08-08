Φιλικό με την Κ19 για τον Παναθηναϊκό, ατομικό οι Μπακασέτας και Ιωαννίδης

Με φιλικό κόντρα στην Κ19 ξεμούδιασαν όσοι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν αγωνίστηκαν βασικοί στον αγώνα κόντρα στην Σαχτάρ. Ατομικό έκαναν οι Μπακασέτας και Ιωαννίδης.

Την επομένη της σπουδαίας πρώτης αναμέτρησης με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ, στην οποία ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με τους Ουκρανούς, παρά την καλή εμφάνιση που έκανε, οι ποδοσφαιριστές των «πρασίνων» επέστρεψε στο Κορωπί για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το δεύτερο μεταξύ τους ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Ρουί Βιτόρια χώρισε τους παίκτες του σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα στον αγώνα με την Σαχτάρ, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας ενώ οι υπόλοιποι συμμετείχαν σε φιλικό παιχνίδι με την Κ19 του «τριφυλλιού».

Ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Τάσος Μπακασέτας, που ταλαιπωρούνται από μυϊκούς τραυματισμούς, δεν προπονήθηκαν κι έκαναν ατομικό πρόγραμμα συνεχίζοντας την δουλειά με στόχο την γρήγορη επάνοδό τους.