Ο Τζόντζο Κένι μίλησε για το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε στη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ.

Ο Τζόντζο Κένι έδειξε ότι είναι ένας δυναμικός μπακ με ανεβάσματα στην αντίπαλη περιοχή.

Ο 28χρονος Άγγλος παίκτης, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ ,τόνισε ότι ενθουσιάστηκε με την ατμόσφαιρα της Τούμπας και μίλησε επίσης για τη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κένι: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που έπαιξα μπροστά σε αυτούς τους υπέροχους οπαδούς, η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική, το έζησα πολύ όμορφα. Αυτό που σκέφτομαι είναι να πάρουμε τον χρόνο μας και να νικήσουμε την επόμενη εβδομάδα στην Αυστρία.

Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Σίγουρα την επόμενη εβδομάδα πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να σκοράρουμε. Εγώ πιστεύω στην ομάδα, εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να βγάλω τον καλύτερο εαυτό μου.

Πραγματικά έχω να αποδείξω με την φανέλα του ΠΑΟΚ, με το που μπήκα στο γήπεδο και άκουσα τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ανατρίχιασα, ήταν κάτι συγκλονιστικό και ευχαριστώ πολύ τους οπαδούς για την υποστήριξή τους».