Πού θα δείτε το Άρης-ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της «μάχης» του Άρη με τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται κανονικά σήμερα Τετάρτη (03/12) με την αναμέτρηση που ξεχωρίζει να είναι εκείνη του Άρη απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο θεός του πολέμου υποδέχεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον δικέφαλο του βορρά με μοναδικό στόχο την νίκη και το 4/4 στην League Phase της διοργάνωσης. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι, μέτα και το στραβοπάτημα με τον Λεβαδειακό την 1η αγωνιστική (4-1), θέλουν και εκείνοι με την σειρά τους την νίκη για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την πρώτη τετράδα και να γλυτώσουν ένα γύρο playoffs.

Ο ΠΑΟΚ όπως συνηθίζεται δεν έβγαλε αποστολή, όμως ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στην διάθεση του τους Πέλκα και Κωνσταντέλια, οι οποίοι προέρχονται απο τραυματισμούς, αλλά και τον Σουαλιό Μεϊτέ, που αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στον αγώνα πρωταθλήματος εναντίον του Λεβαδειακού.

Από την άλλη ούτε ο Μανόλο Χιμένεθ ανακοίνωσε αποστολή, με τους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς να συνεχίζουν τα προγράμματά τους. Θυμίζουμε πως στο ιατρικό δελτίο είναι οι Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Δώνης, Μεντίλ και Σούντμπεργκ.

Ο Γένσεν, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, αλλά και ο τιμωρημένος κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, Μόντσου, επέστρεψαν και είναι κανονικά στη διάθεση του Ανδαλουσιανού τεχνικού.



Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:30 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

