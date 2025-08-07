Τουμπά: «Αν σταθούμε με τον ίδιο τρόπο στη ρεβάνς θα έχουμε καλό αποτέλεσμα»

Οι δηλώσεις του Αχμέντ Τουμπά στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ, όμως του έλειψε το γκολ, με τις δυο ομάδες τελικά να μένουν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0). Ο νεοαποκτηθέντας στόπερ του Τριφυλλιού, Αχμέντ Τούμπα, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και τόνισε πως το «Χ» δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση του πως με ανάλογη εικόνα στη ρεβάνς της Κρακοβίας θα πάνε όλα καλά για την ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Τουμπά

«Δεν ήταν εύκολος αγώνας, η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που σχεδόν κάθε χρόνο παίζει στο Champions League. Κοιτάξαμε να κάνουμε ένα σωστό αγώνα, να σταθούμε σοβαρά στον αγωνιστικό χώρο και το ίδιο θα κοιτάξουμε να κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα.

Μελετάμε καλά τον αντίπαλο, βλέπουμε τις κινήσεις του, κάνουμε μια πολύ σοβαρή ανάλυση του, και σήμερα παίξαμε καλά και με τη Ρέιντζερς παίξαμε καλά αλλά το αποτέλεσμα δεν μας ευνόησε, σήμερα ήρθαμε 0-0 δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε. Αν σταθούμε και στη ρεβάνς με τον ίδιο τρόπο, σοβαρά, χωρίς να τα παρατάμε θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

Τον ήξερα το Ζαρουρί από το Βέλγιο, είμαι χαρούμενος που είναι εδώ, ήρθε πριν λίγο αλλά έδειξε θετικά στοιχεία. Κοιτάμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα συμπαγή, γερή, αλληλέγγυα και όλοι μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για να έχουμε νίκες».