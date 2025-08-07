Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Οι Ουκρανοί «ανέπνευσαν» ιστορία
Η Σαχτάρ κατά την άφιξη της αποστολής στην Αθήνα, την χαρακτήρισε «θρυλική πόλη».
Το ίδιο έκαναν οι Ουκρανοί σήμερα, κατά την προαναγγελία της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
Στελέχη της Σαχτάρ άφησαν φανέλα στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, ενώ σε βίντεο έχουν τον Παρθενώνα. Η μασκότ τους επίσης τοποθετήθηκε μπροστά από τον Παρθενώνα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αλλά και στο ΟΑΚΑ, ενώ τη φανέλα κρατούν και δύο πολεμιστές.
Στα ποσταρίσματά τους στα social media, οι Ουκρανοί ανέβασαν εκπληκτικές φωτογραφίες και τις συνοδεύουν με τα εξής μηνύματα: «Το μαργαριτάρι της Ελλάδας, η πόλη όπου η ιστορία αναπνέει, το λίκνο του πολιτισμού. Αθήνα, η πόλη όπου συναντιούνται οι εποχές. Βρισκόμαστε στη θρυλική Αθήνα, όπου μας περιμένει ο αγώνας του Europa League με τον Παναθηναϊκό».
Τα ποσταρίσματα της Σαχτάρ
🤩 Перлина Еллади, місто, де історія дихає, колиска цивілізації 😍#Shakhtar #Athens #Greece pic.twitter.com/tk6kiCTnnh— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 7, 2025
🇬🇷 Афіни 😍 Місто, де зустрічаються епохи 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 7, 2025
⚽️ День матчу Ліги Європи в Греції 🙌
☘️ «Панатінаїкос» 🆚 «Шахтар» ⚒️
⏰ 21:00
📍 Олімпійський стадіон «Спирос Луїс»#Shakhtar #UEL #ПанатінаїкосШахтар pic.twitter.com/eihm2okkB3
