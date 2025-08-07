Η Σαχτάρ ανέβασε βίντεο με τη φανέλα της ομάδας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, τη μασκότ στο ΟΑΚΑ, αλλά και δύο πολεμιστές που ετοιμάζονται για... μάχη με τον Παναθηναϊκό.

Η Σαχτάρ κατά την άφιξη της αποστολής στην Αθήνα, την χαρακτήρισε «θρυλική πόλη».

Το ίδιο έκαναν οι Ουκρανοί σήμερα, κατά την προαναγγελία της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Στελέχη της Σαχτάρ άφησαν φανέλα στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, ενώ σε βίντεο έχουν τον Παρθενώνα. Η μασκότ τους επίσης τοποθετήθηκε μπροστά από τον Παρθενώνα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αλλά και στο ΟΑΚΑ, ενώ τη φανέλα κρατούν και δύο πολεμιστές.

Στα ποσταρίσματά τους στα social media, οι Ουκρανοί ανέβασαν εκπληκτικές φωτογραφίες και τις συνοδεύουν με τα εξής μηνύματα: «Το μαργαριτάρι της Ελλάδας, η πόλη όπου η ιστορία αναπνέει, το λίκνο του πολιτισμού. Αθήνα, η πόλη όπου συναντιούνται οι εποχές. Βρισκόμαστε στη θρυλική Αθήνα, όπου μας περιμένει ο αγώνας του Europa League με τον Παναθηναϊκό».

Τα ποσταρίσματα της Σαχτάρ