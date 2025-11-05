Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 19:45 από την Μάλμε στην Σουηδία με τον απεσταλμένο του Gazzetta, Νίκο Αθανασίου να αναφέρεται στο ματς και το τι θα αντιμετωπίσουν οι «πράσινοι».

Σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με τους «πράσινους» να φιλοξενούνται στην Σουηδία από την Μάλμε για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θέλει το τρίποντο που θα την βοηθήσει να εδραιωθεί στην 24άδα και να κοιτάξει για ακόμα πιο ψηλά. Ο Νίκος Αθανασίου βρίσκεται στο Μάλμε και σχολιάζει τι περιμένει να δει από το παιχνίδι αυτό.