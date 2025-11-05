Μάλμε - Παναθηναϊκός: Η ομιλία του Μπενίτεθ και η τελευταία προπόνηση του τριφυλλιού
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα (19.45) με τη Μάλμε, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Europa League.
Ο Ισπανός τεχνικός Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στους παίκτες του πριν την έναρξη της προπόνησης.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Malmö New Stadium», ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με την Μάλμε, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Με ατομικό πρόγραμμα συνέχισαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Μπόκος, ενώ θεραπεία έκανε ο Σάντσες».
