Δείτε αναλυτικά πού θα παρακολουθήσετε τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ στην Ευρώπη σήμερα (7/8).

Μια γεμάτη ποδοσφαιρική μέρα περιμένει τους Έλληνες φιλάθλους σήμερα (7/8), καθώς τρεις εκπρόσωποι μας ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η ΑΕΚ συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο Conference League, έχοντας αφήσει πίσω της το εμπόδιο της Χάποελ Μπερ Σεβά. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση είναι ο Άρης Λεμεσού, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στην Κύπρο στο «Αλφαμέγα». Η σέντρα θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 2 HD. Περίπου 3.000 φίλοι της ομάδας αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθειά της για θετικό αποτέλεσμα εν όψει της ρεβάνς που θα ακολουθήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 14 Αυγούστου.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ κάνει την πρεμιέρα του στο Europa League, αντιμετωπίζοντας στην Τούμπα τη Βόλφσμπεργκερ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στοχεύει στο να χτίσει βάσεις πρόκρισης πριν τη ρεβάνς στην Αυστρία. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:30 και μεταδίδεται ζωντανά από το OPEN.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, όπου υποδέχεται τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (21:00, Cosmote Sport 1HD) στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Μετά τον αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς στο Champions League, οι Πράσινοι καλούνται να βγάλουν αντίδραση και να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα ματς που περιέχει το πρόγραμμα τηλεόρασης στη σχετική ενότητα που υπάρχει στο Gazzetta ενώ θα έχετε επίσης την δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη των αγώνων από τα Livescores.

Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις