Παρά τον χαμένο τελικό του Europa League από την Τότεναμ, η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα συνεχίσει να πορεύεται με τον Ρούμπεν Αμορίμ, ενώ το ενδεχόμενο παραχώρησης του Γκαρνάτσο δεν αποκλείεται.

Στήριξη στο πλάνο και το πρόσωπο του Ρούμπεν Αμορίμ δείχνει η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά την ήττα στον τελικό του Europa League από την Τότεναμ του Άγγελου Ποστέκογλου και την απουσία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη νέα σεζόν.

Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι άνθρωποι των «κόκκινων διαβόλων» πιστεύουν στον Πορτογάλο προπονητή και θα συνεχίζουν να «χτίζουν» τη νέα μέρα του συλλόγου με εκείνον στο «τιμόνι».

Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, οι «κακές» σχέσεις του Αμορίμ με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, του οποίου ο αδερφός ξέσπασε μέσω Instagram για την ολιγόλεπτη συμμετοχή του στον τελικό του Μπιλμπάο, φαίνεται πως ανοίγουν την πόρτα της εξόδου για τον Αργεντίνο. Σύμφωνα με τον Ρομάνο, το ενδεχόμενο πώλησης του 20χρονου εξτρέμ είναι πιθανό, αν φτάσει κάποια καλή πρόταση στα γραφεία του συλλόγου.

🚨 Manchester United plan to continue building with Rúben Amorim, supporting the coach.



Cunha planned as first signing… while Ale Garnacho can leave this summer in case of good proposal for all parties. 👀



🎥 More: https://t.co/d1OyVV9UQB pic.twitter.com/2os4y9Qy6P