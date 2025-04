Ο Αμάντ Ντιαλό προπονήθηκε ενόψει του ημιτελικού με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση παρά τις εκτιμήσεις που τον ήθελαν να χάνει στη σεζόν. Στις προπονήσεις επέστρεψε και ο Ντε Λιχτ.

Η επική νίκη-ανατροπή επί της Λιόν έδωσε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Europa League και μαζί μία ευκαιρία να σώσει την καταστροφική σεζόν που διανύει φέτος.

Ενόψει του κρίσιμου παιχνιδιού με τους Βάσκους το βράδυ της Πέμπτης (1/5, 22:00), ο Ρούμπεν Αμορίμ είδε τον Αμάντ Ντιαλό να επιστρέφει και να δίνει το «παρών» στην τελευταία προπόνηση της Γιουνάιτεντ. Το γεγονός αποτελεί από μόνο του είδηση, αφού ο 22χρονος -που πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Κόκκινους Διάβολους έως το 2030- αναμενόταν να μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Ο Ντιαλό είχε τραυματιστεί σοβαρά στον αστράγαλό του τον περασμένο Φεβρουάριο και οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του δεν ήταν καθόλου καθησυχαστικές. Ο Ιβοριανός εξτρέμ, προτού μείνει εκτός δράσης, είχε καταγράψει τη φετινή σεζόν 9 γκολ και 8 ασίστ σε 36 εμφανίσεις και έπαιρνε φανέλα βασικού από τον Αμορίμ.

Amad Diallo and Matthijs de Ligt are BACK in training for Manchester United! 🔴 pic.twitter.com/DMFV11ybmY