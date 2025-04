Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να έχει αφήσει πίσω τον ανταγωνισμό για την περίπτωση του Ματέους Κούνια και... τρέχει για να κλείσει την υπογραφή του από τη Γουλβς.

To καλοκαίρι πλησιάζει και μαζί η περίοδος όπου οι κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης θα ενισχύσουν τη φαρέτρα τους με ορισμένα από τα πιο ελκυστικά ονόματα στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη. Μια από τις ομάδες που απεγνωσμένα χρειάζεται νέα πρόσωπα είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία - εκτός των άλλων - στοχεύει σε προσθήκες και στην επιθετική γραμμή.

Ο Ράσμους Χόιλουντ άλλωστε ακόμα δεν αποδίδει στον βαθμό που θα ήλπιζαν οι Κόκκινοι Διάβολοι και τη νέα σεζόν είναι πολύ πιθανό να βρει ανταγωνισμό από έναν άλλο φορ της Premier League. Ο λόγος για τον Ματέους Κούνια της Γουλβς, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να αποκαλύπτει πως η Γιουνάιτεντ τη δεδομένη στιγμή θεωρείται φαβορί για την απόκτησή του.

Γνωρίζοντας πως δεν είναι η μοναδική ομάδα της Αγγλίας που ενδιαφέρεται για τον Βραζιλιάνο, η Γιουνάιτεντ έχει επισπεύσει τις επαφές που χαρακτηρίζονται θετικές με την πλευρά του 25χρονου φορ. Την ίδια στιγμή η Γουλβς έχει θέσει ρήτρα αγοράς ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ για όποιον ενδιαφερόμενο θελήσει να αρπάξει τον Κούνια, αλλά παραμένει πιθανό να διαπραγματευτεί σε μια πιο χαμηλή τιμή.

Τη φετινή σεζόν ο Ματέους Κούνια έχει καταγράψει συνολικά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 16 γκολ και τέσσερις ασίστ, μαγνητίζοντας τα βλέμματα από μια σειρά άλλων ομάδων όπως η Άρσεναλ και η Νότιγχαμ Φόρεστ.

🚨 Manchester United are leading the race to sign Matheus Cunha from Wolves as negotiations are ongoing.



Personal terms are being discussed, as Man Utd are aware of more clubs keen + £62.5m release clause available.



Good feelings after initial contacts between Cunha and #MUFC. pic.twitter.com/6kEgkGzBId