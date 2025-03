Το 3-0 της Νορβηγίας χρίζει την Μπόντο Γκλιμτ ως το φαβορί του ζευγαριού της με τον Ολυμπιακό, όμως στο λιμάνι διαθέτουν… επιχειρήματα ώστε να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα.

Την ήττα με 3-0 από την Μπόντο Γκλιμτ γνώρισε ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα της μεταξύ τους σειράς, για τη φάση των «16» του Europa League.

Πλέον οι Νορβηγοί έγιναν το φαβορί του ζευγαριού, όμως οι Πειραιώτες σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι χαμένοι. Κάθε άλλο.

Οχι, μόνο επειδή είναι μία μεγάλη ομάδα, αλλά και γιατί προκύπτουν ισχυρά ευρήματα πως στη ρεβάνς της άλλης εβδομάδας έχουν κάθε δικαίωμα να πιστεύουν στην ανατροπή.

Αναζητήσαμε λοιπόν πέντε αντίστοιχους λόγους όπου στο club μπορούν και δικαιούνται να το «πιστεύουν».

1) Στο λιμάνι με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο τους διαθέτουν το know how διαχείρισης ανάλογων καταστάσεων και δεν είναι μόνο η ανατροπή επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου στη ρεβάνς «γύρισαν» τη σειρά από σκορ 4-1 κατά τους (σ.σ. για την ιστορία το επιβλητικό 6-1 του δεύτερου αγώνα με τους Ισραηλινούς ήταν 14 Μαρτίου του 2024 και εκείνο με την Μπόντο Γκλιμτ θα διεξαχθεί παρά μόνο μία ημέρα ακριβώς έναν χρόνο μετά, στις 13 Μαρτίου του 2025). Ευρύτερα πολλάκις βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και δεν απώλεσαν τη συγκέντρωσή τους, απόρροια της εν γένει λειτουργίας του οργανισμού, όπως και της δουλειάς του Ισπανού κόουτς. Κακά τα ψέματα υπό άλλες συνθήκες και άσχετα τι θα λέγονταν από επίσημα χείλη, το mood θα ήταν πως το club αναζητά ένα «θαύμα». Τώρα όμως προκύπτει το συμπέρασμα πως «μπορούμε», κάτι που άλλωστε αποτυπώθηκε στα όσα είπε στο τμήμα ο ισχυρός τους άνδρας Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτό είναι ένα κεκτημένο που υπάρχει στο λιμάνι και τους προσφέρει ένα πολύτιμο plus ενόψει της ρεβάνς.

Δηλαδή θα μπουν με ένα πλάνο που δεν θα προκύψει ελέω ανάγκης επειδή έχασαν 3-0 στον πρώτο αγώνα, αλλά επειδή μπορούν να το «υπηρετήσουν» και συνάμα το ξέρουν καλά. Για παράδειγμα σε πολλά παιχνίδια με τον Βάσκο προπονητή στον πάγκο έχουν προχωρήσει στον απόλυτο αιφνιδιασμό, όπου και άλλαξαν τα δεδομένα της εκάστοτε αναμέτρησης πρεσάροντας κυρίως από την αρχή ψηλά και ολόσωστα, «μπλοκάρωντας» έτσι τον αντίπαλο τους. Π.χ. στην Αγγλία με την Αστον Βίλα ήταν 0-2 στο 30’, με τη Φενέρ στο Φάληρο 2-0 στο 37’ και με την Μπράγκα 3-0 στο 57’. Συν τοις άλλοις και σε πολλά ντέρμπι της Super League έχουν παρουσιαστεί ανάλογα. Αρα δεν αναζητούν κάτι… εξεζητημένο ή να προχωρήσουν σε… extreme make over. Παράλληλα ποντάρουν πολλά στη «δύναμη» της έδρας και θα φιλοξενήσουν την Μπόντο Γκλιμτ έχοντας ως δεδομένο πως σε εκτός των συνόρων διοργανώσεις παραμένουν αήττητοι στο «Γ. Καραϊσκάκης» για ένα και πλέον ημερολογιακό έτος. Η τελευταία φορά που έχασαν εκεί ήταν στις 7 Μαρτίου από την Μακάμπι Τελ Αβιβ και έκτοτε «τρέχουν» αντίστοιχο ρεκόρ 4-2-0 και μάλιστα στα μισά από αυτά τα ματς βρήκαν τρεις φορές δίχτυα, όσα τέρματα δηλαδή τους χρειάζονται και τώρα για να στείλουν το ζευγάρι στην παράταση.

2) Τρόπο τινά είναι συνέχεια του παραπάνω, αλλά έγκεινται περισσότερο στον παράγοντα προσωπικότητα των παικτών του Ολυμπιακού. Σε καταστάσεις όπου καλείσαι να ανατρέψεις ένα σκορ όπως το 3-0, δεν είναι σπάνιο να μπαίνεις άναρχα και με έλλειψη «καθαρού μυαλού», κάτι που μπορεί να σε οδηγήσει σε άσκοπο πρέσινγκ όπου απλά θα «κυνηγάς» την μπάλα. Οσο καλή τακτική προσέγγιση και να έχεις που στην προκειμένη περίπτωση θα υπάρχει ελέω Μεντιλίμπαρ, αν ως παίκτης δεν διαθέτεις την εμπειρία να διαχειριστείς την όλη κατάσταση, τότε είναι πιθανό να το «χάσεις».

Θα κοιτάς το ρολόι, θα νιώθεις ότι ο χρόνος σε «πνίγει» και θα κάνεις λάθη. Στα «ερυθρόλευκα» αποδυτήρια όμως υπάρχουν ποδοσφαιριστές που διαθέτουν το know how από μεγάλα ματς και έχουν δοκιμαστεί σε συνθήκες απόλυτης πίεσης. Είναι αυτό που λέγεται απλοϊκά…μπαρουτοκαπνισμένοι. Πρόκειται για εύρημα που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

3) Ο Ελ Καμπί, όπως και ο Ορτα, έχουν πολλές πιθανότητες να είναι διαθέσιμοι στο δεύτερο ματς και ενδεχόμενη αποθεραπεία του πρώτου αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες. Σίγουρα στην μπάλα δεν παίζει ένας αλλά 11, όταν όμως «κυνηγάς» να «γυρίσεις» μία σειρά που υπολείπεσαι τριών τερμάτων, τότε χρειάζεσαι παίκτες που μπορούν να σκοράρουν στη «μισή» ευκαιρία που θα τους παρουσιαστεί. Οτι δηλαδή ισχύει για τον 31χρονο φορ. Ο διεθνής στράικερ διατηρεί εξαιρετική σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα και με εκείνον στη γραμμή κρούσης ο Ολυμπιακός θα εμφανιστεί με άλλον… αέρα. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει σημειώσει 18 γκολ σε 17 εμφανίσεις του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το 2024 και έπειτα, σε Europa League και Conference League.

4) Οι «ερυθρόλευκοι» κλήθηκαν χθες (6/3) να διαχειριστούν στο Aspmyra Stadion και τις γηπεδικές συνθήκες, αφού το γήπεδο που διεξήχθη η αναμέτρηση διαθέτει συνθετικό χλοοτάπητα στον οποίο δεν είναι εξοικειωμένοι. Για αυτό άλλωστε και φορούσαν διαφορετικά παπούτσια, από αυτά που είχαν συνηθίσει. Οι της Μπόντο Γκλιμτ αντίθετα διαθέτουν «παραστάσεις» από αγωνιστικούς χώρους με φυσικό ταρτάν (σ.σ. όπου παίζουν άλλωστε οι περισσότεροι αντίπαλοί τους στην Ευρώπη και όχι μόνο) όπως δηλαδή του «Γ. Καραϊσκάκης», όμως αυτόματα θα εξαλειφθεί στη ρεβάνς το σχετικό πλεονέκτημα που είχαν ως γηπεδούχοι. Πάντως θα είναι και για εκείνους…. κάπως, όχι φυσικά σε αντίστοιχο μέγεθος με τα όσα προβλήματα αντιμετώπισαν οι Πειραιώτες. Ωστόσο τουλάχιστον δεν θα έχουν το συγκεκριμένο plus στον… λογαριασμό τους.

5) Η Μπόντο Γκλιμτ είναι πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη και αυτό φάνηκε στο γήπεδο, όμως ως «μέγεθος» δεν μπορεί να «τρομάξει» τον Ολυμπιακό. Την ίδια στιγμή ήταν εμφανές πως ανασταλτικά δεν «πατάει» καλά και δεν είναι τυχαίο πως διατήρησε το μηδέν παθητικό μόνο σε δύο από τις τελευταίες έξι ευρωπαϊκές της εξόδους. Σίγουρα, τα δεδομένα στο Φάληρο δεν θα είναι ανάλογα με τα συγκεκριμένα ματς αφού στην προκειμένη περίπτωση της αρκεί να δεχθεί δύο τέρματα για να προκριθεί ακόμη και αν δεν σκοράρει, όμως οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα με αυτό που λέμε «άμυνα μπετόν».