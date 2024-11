Ο Ρούμπεν Αμορίμ δέχθηκε θερμό καλωσόρισμα πριν αλλά και μετά το πρώτο του παιχνίδι στο «Ολντ Τράφορντ», αναφέροντας μεταξύ άλλων και τον παίκτη που μέχρι τώρα έχει ξεχωρίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και που αποτελεί το πρότυπο για το μέλλον.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνδύασε με νίκη το ντεμπούτο του Ρούμπεν Αμορίμ στο «Ολντ Τράφορντ», δείχνοντας χαρακτήρα και αγωνιστική βελτίωση για να φτάσει στη νίκη με ανατροπή-στην ανατροπή επί της Μπόντο Γκλιμτ (3-2).

Ο Πορτογάλος coach αναμενόμενα ήταν το πρόσωπο της βραδιάς στο «Θέατρο των Ονείρων», με τους φίλους της Γιουνάιτεντ να τον υποδέχονται με ζεστό χειροκρότημα και ορισμένους εξ αυτών μάλιστα να μένουν αρκετή ώρα μετά το τέλος του αγώνα στις θέσεις τους για να τον αποθεώσουν,

«Είναι πολύ ξεχωριστός ο τρόπος που με στήριξαν οι οπαδοί. Οι μισοί από αυτούς δεν με ήξεραν καν, είμαι ένας προπονητής που ήρθα από την Πορτογαλία. Δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα για αυτόν τον σύλλογο, αλλά ένιωσα πως δεν είμαι μόνος. Είμαι ένας από αυτούς πλέον κι αυτό είναι πολύ ξεχωριστό. Ελπίζω να μην τους απογοητεύσω», δήλωσε ο 39χρονος manager, «δείχνοντας» μάλιστα μεταξύ άλλων τον παίκτη που αποτελεί πρότυπο για την υπόλοιπη ομάδα και τις μελλοντικές μεταγραφικές κινήσεις.

Ο λόγος για τον Νουσάρ Μαζράουι, ο οποίος ξεχωρίζει τη φετινή σεζόν στους Κόκκινους Διαβόλους και έχει «κερδίσει» απόλυτα τον προπονητή του μέσα σε λίγες μέρες:

«Ο Νουσάρ Μαζράουι είναι εκπληκτικός παίκτης. Είναι το μέλλον μας. Είναι πάντα φρέσκος ακόμα κι όταν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα μαζεμένα παιχνίδια και τον χρόνο συμμετοχής του κάθε παίκτη. Είναι το είδος του παίκτη που χρειαζόμαστε».

Ruben Amorim on the support from Man United fans at Old Trafford.



"Half of the stadium doesn't know me, I came from Portugal and I did nothing for this club. Yet the way they make me feel at home is special. I will keep this to the end of my career."pic.twitter.com/OXURLZ0ZA2