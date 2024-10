Ο Έρικ Τεν Χαγκ προχώρησε σε μια ακόμη αμφιλεγόμενη δήλωση και τόνισε πως είναι ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν για να κριθεί από τώρα ο ίδιος και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να απογοητεύει με την εικόνα της. Παρότι στο «Ντραγκάο» ξεκίνησε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και βρέθηκε μπροστά με 2-0, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε να χάνει με 3-2 από την Πόρτο, σώζοντας τελικά τον βαθμό στο φινάλε του ματς.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ ωστόσο δεν μοιάζει να πτοείται από την εικόνα της ομάδας του. Λίγα 24ωρα μετά τις δηλώσεις που σήκωσαν μεγάλη κουβέντα, ο Ολλανδός τεχνικός προχώρησε σε μια ακόμη αμφιλεγόμενη δήλωση και τόνισε πως είναι πολύ νωρίς στη σεζόν για να κριθεί ο ίδιος και η Γιουνάιτεντ.

«Θα φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε. Μη βιάζεστε να μας κρίνετε. Να μας κρίνετε στο τέλος της σεζόν. Είμαστε στη διαδικασία βελτίωσης. Εδώ και δύο σεζόν πάμε σε τελικούς, θα πρέπει να εξελιχθούμε σαν ομάδα», δήλωσε ο Ολλανδός τεχνικός μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Πόρτο στο «Ντραγκάο».

“Don’t judge us in this moment, wait until the end of the season. We’re in a process.”



Erik ten Hag has full belief in his squad moving forward 💪



🎙 @DannyJamieson pic.twitter.com/TQKllMyNGA