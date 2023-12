Ο admin των social media του Άρη, δεν έχασε το κέφι του μετά την ήττα της ομάδας του από τη Σπάρτα Πράγας (14/12,1-3) και για ακόμα μία φορά δεν απογοήτευσε με τις αναρτήσεις του.

Ο Άρης Λεμεσού μπορεί να υπέστη μία πικρή ήττα στον «τελικό» για την τρίτη θέση του 3ου ομίλου του Europa League, ωστόσο συνεχίζει να κερδίζει στο παιχνίδι των social media.

Οι πράσινοι αντιμετώπισαν με χιούμορ το κακό αποτέλεσμα κόντρα στη Σπάρτα Πράγας (14/12,1-3) αναρτώντας το πιο viral στιγμιότυπο από τις ταινίες «Fast and Furious» με τους δρόμους των Πολ Γουόκερ και Βιν Ντίζελ να χωρίζουν.

Έτσι ακριβώς χώρισαν και οι δρόμοι της ομάδας του Σπιλέφσκι τόσο με το Europa League, όσο και με το Conference League, μιας και μετά την τελευταία αγωνιστική βρέθηκαν στον πυθμένα της βαθμολογίας του γκρουπ τους.

Δείτε την ανάρτηση:

It was nice to meet you 👋 pic.twitter.com/9Iw3DlM0I7