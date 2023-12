Εφιάλτης για τον Άρη στο Αλφαμέγα! Κυνηγούσε την ανατροπή αλλά υποχρεώθηκε σε μία πικρή εντός έδρας ήττα (14/12,1-3) χάνοντας κάθε ευκαιρία να συνεχίσει στο Conference League.

Μία μία έβλεπαν τις ελπίδες τους να γκρεμίζονται οι παίκτες του Άρη Λεμεσού, καθώς δεν μπόρεσαν να πάρουν ούτε ανάσα απέναντι σε μία σαρωτική Σπάρτα Πράγας που ήρθε στην Κύπρο αποφασισμένη για τη νίκη.

Το σύνολο του Σπιλέφσκι υποχρεώθηκε σε ήττα με 0-3 και ήδη από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού έβλεπε το όνειρο της συνέχειας στο Conference League να απομακρύνεται. Για την τρίτη θέση στον 3ο όμιλο αρκούσε νίκη με δύο γκολ διαφορά, ωστόσο οι Τσέχοι φρόντισαν να ξεκαθαρίσουν από την αρχή το τοπίο.

🏁 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄



Our European journey in season 2023/24 has come to an end. This is a story to remember 🙌



Thank you everyone for being a part of it. Together we are ARIS family 💚#WeAreAris pic.twitter.com/Qp78UKADrk