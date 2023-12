Στη σύλληψη 150 οπαδών του Άγιαξ προχώρησαν οι ολλανδικές αρχές πριν από τη σέντρα του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ για βανδαλισμό του μετρό.

Σε μαζικές συλλήψεις οπαδών του Άγιαξ προχώρησε η ολλανδική Αστυνομία πριν από τη σέντρα του «τελικού» κόντρα στην ΑΕΚ. Περίπου 150 οπαδοί του Αίαντα είχαν άγριες διαθέσεις και προκάλεσαν επεισόδια με επίκεντρο τον βανδαλισμό του μετρό, γεγονός που οδήγησε στην παρέμβαση των Αρχών.

Τελικά το γκρουπ συνελήφθη και παρέμενε υπό κράτηση μετά το φινάλε του αγώνα, με την υπόλοιπη εξέδρα ως ένδειξη διαμαρτυρίας να τοποθετεί τα πανό ανάποδα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

14.12.2023, ~150 Ajax arrested and detained at a subway station before match Ajax Amsterdam🇳🇱 - AEK🇬🇷 https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/VMEUMYxoTU