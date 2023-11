Ο Άρης Λεμεσού με ένα ωραίο μήνυμα-video στα social media, έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του αγώνα κόντρα στη Ρέιντζερς.

Για ακόμη μια φορά ο Άρης Λεμεσού τραβάει τα βλέμματα όλων στα social media!

Η κυπριακή ομάδα αυτή τη φορά έστειλε το δικό της μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στη Ρέιντζερς για τη φάση των ομίλων του Europa League, με ένα εντυπωσιακό video εμπνευσμένο από το cartoon, Μπομπ Σφουγγαράκη.

Με πρωταγωνιστή τον αστερία, Πάτρικ, ο Άρης Λεμεσού έγραψε χαρακτηριστικά: «Ελπίζουμε ότι θα πάρουμε αυτό που θέλουμε», λίγες ημέρες πριν τον αγώνα με τη Ρέιντζερς στη Σκωτία.

Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα από τη Λεμεσό, είχε ξανά κέντρισει τα βλέμματα στα social media, με το ποστ-troll προς τον Άγιαξ και τη βαθμολογική τους συγκομιδή.

We hope we'll get what we want 😉



3 days ⏳ pic.twitter.com/ptBRgfhnpQ