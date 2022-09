Σε μία πολύ μεγάλη μεταγραφή προχώρησε ο Άρης Λεμεσού, καθώς απέκτησε τον διεθνή επιθετικό, Αλεξάντερ Κοκόριν.

Αποτελούσε ένα από τα κορυφαία ονόματα της Ρωσίας αλλά συγκλόνισε την Ευρώπη όταν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 1,5 χρόνου λόγω της επίθεσης με καρέκλα σε ανώτατο υπάλληλο του Υπουργείου Εμπορίου της χώρας.

Ο Αλεξάντερ Κοκόριν, μετά την αποφυλάκισή του, ψάχνει να βρει τον εαυτό του και μετά τις πορείες του σε Ζενίτ, Σπαρτάκ Μόσχας και Φιορεντίνα, είναι έτοιμος για την πρόκληση της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο Άρης Λεμεσού πραγματοποίησε μία ισχυρή μεταγραφή για τα κυπριακά δεδομένα, αποκτώντας τον 48 φορές διεθνή φορ, με τη μορφή δανεισμού από τη Φιορεντίνα.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που οι πωλήσεις του, ανέρχονται στα 44,5 εκατ. ευρώ συνολικά ενώ μετράει 99 γκολ και 44 σε 334 ματς σε επαγγελματικό επίπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΑΡΗΣ Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του Ρώσου διεθνούς επιθετικού Αλεξάντερ Κοκόριν με την μορφή δανεισμού από την Φιορεντίνα.

Ο Κοκόριν γεννήθηκε στις 19/3/1991 και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες της Λοκομοτίβ Μόσχας.

Στις 4/10/2008 σε ηλικία 17.5 ετών, έκανε ντεμπούτο με την φανέλα της Ντιναμό Μόσχας και ήταν ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που σκόραρε για την Ντιναμό στην Ρωσική Premier League. Με την ομάδα της Μόσχας είχε 171 συμμετοχές και 41 γκολ. Τον Ιανουάριο του 2016 πήρε μεταγραφή για την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ενώ τον Ιανουάριο του 2020 πήγε στην Σότσι για έξι μήνες. Στην συνέχεια υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Σπάρτακ Μόσχας και τον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς αποκτήθηκε από την Φιορεντίνα όπου ήταν και ο τελευταίος του σταθμός πριν ενταχθεί στην ομάδα μας.

Ο Αλεξάντερ είναι διεθνής με την ομάδα της Ρωσίας, έχοντας 48 συμμετοχές και 12 γκολ. Συμμετείχε στο EURO 2012 που διεξήχθη στην Πολωνία και Ουκρανία και στο EURO 2016 που διεξήχθη στην Γαλλία. Επίσης με το εθνόσημό της Ρωσίας αγωνίστηκε και στο Παγκόσμιο κύπελο της Βραζιλίας το 2016.

Το βιογραφικό του περιλαμβάνει ακόμη συμμετοχές στο UEFA Champions League και στο UEFA Europa League.

Συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις στην καριέρα του μετρά 99 γκολ σε 334 συμμετοχές.

Καλωσορίζουμε τον Αλεξάντερ Κοκόριν στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την φανέλα του ΑΡΗ.»

