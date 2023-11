Ο Άρης Λεμεσού τρόλαρε στα social media τον Άγιαξ, με αφορμή πως οι δύο ομάδες βρίσκονται στην τελευταία θέση των ομίλων τους στο Europa League.

Οι πρωταθλητές Κύπρου με ανάρτησή τους στα social media, ανέβασαν φωτογραφία από τη βαθμολογία του ομίλου τους στη διοργάνωση, αλλά και από αυτόν του Άγιαξ (αντίπαλο της ΑΕΚ) και κάπως έτσι θέλησαν να τρολάρουν τους Ολλανδούς.

Συγκεκριμένα στην πρώτη ανάρτηση που είναι και οι δύο ομάδες τελευταίες έγραψαν χαρακτηριστικά: «Ξέρω πως είναι αδερφέ», ενώ στη δεύτερη τονίζουν πως: «Αλλά έχουμε περισσότερους βαθμούς από εσένα!».

Το «ποστάρισμα» των περσινών πρωταθλητών:

but we have more points than you…@AFCAjax https://t.co/1y6Gw80oKY pic.twitter.com/rQ1ihuim0d