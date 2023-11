Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ επέλεξε τον Γιόβετιτς για την κορυφή της επίθεσης στην εντεκάδα ενόψει του αγώνα με τη Γουέστ Χαμ.

Γνωστή έγινε η εντεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο για τον αγώνα κόντρα στη Γουέστ Χαμ.

Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ θα παραταχθεί με σχηματισμό 4-3-3, έχοντας τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, τους Ορτέγα, Ρέτσο, Πορόζο και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας ενώ στον άξονα θα αγωνιστεί με τριάδα.

Συγκεκριμένα θα έχει τον Μαντί Καμαρά με τους Έσε και Αλεξανδρόπουλο ενώ ο Φορτούνης και ο Ποντένσε θα αγωνιστούν ως εξτρέμ. Τέλος ο Γιόβετιτς θα είναι στην κορυφή ως φορ

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Γουέστ Χαμ! / Our line-up for today’s match against West Ham United!#Olympiacos #UEL #WHUOLY pic.twitter.com/wxDclYz8wD