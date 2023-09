Οι οπαδοί της ΑΕΚ μαζεύτηκαν από νωρίς στην King and Queen παμπ για να ξεκινήσουν την πορεία τους για το Amex Stadium και έχουν κάνει αισθητή παρουσία τους στο Μπράιτον.

Δυναμικό κιτρινόμαυρο παρών στο Μπράιτον από 1.529 οπαδούς της ΑΕΚ! Φίλοι του Δικεφάλου που ακολούθησαν την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα στο Νησί μαζεύτηκαν στην King and Queen παμπ για να ξεκινήσουν την πορεία τους για το Amex Stadium και έχουν γίνει το επίκεντρο της προσοχής στο Μπράιτον.

Πολλά video κυκλοφορούν στα Social Media με τους υποστηρικτές τη Ένωσης να έχουν αρχίσει από νωρίς το... πάρτι, εντυπωσιάζοντας τους ντόπιους με την ένταση και το πάθος τους.

From colleagues @SherrattZac and @andrewgardnr who are soaking up the atmosphere in Brighton before the match! pic.twitter.com/cTI3RlxJwY — George Carden (@_GeorgeCarden) September 21, 2023

AEK Athens fans are in fine voice. Excitement is ramping up for all those involved! #BHAFC #EuropaLeague pic.twitter.com/BAyyfcjG5k September 21, 2023

AEK Athens fans in the King and Queen pub in Brighton getting ready for the #UEL game at the Amex. Brighton’s first ever game in Europe. pic.twitter.com/Vf17K6V2oU — BBC Radio Sussex (@BBCSussex) September 21, 2023