Ο Πάουλο Ντιμπάλα πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της Ρόμα πριν τον τελικό του Europa League με τη Σεβίλλη και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ευχάριστα νέα για τον Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πάουλο Ντιμπάλα αντιμετώπιζε ενοχλήσεις τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν κατάφερε να παίξει στα δυο τελευταία ματς της Serie A ούτε στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, η συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό του Europa League κόντρα στην Σεβίλλη θεωρούταν αμφίβολη, όμως ο Αργεντινός φώναξε παρών.

🚨 Paulo Dybala has trained with the rest of the squad the day before the UEL final against Sevilla. 💎 pic.twitter.com/npBIVrv4lX