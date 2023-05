Αλέγκρι: «Η Σεβίλλη έχει συνηθίσει να παίζει αυτά τα παιχνίδια»

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι... έπλεξε το εγκώμιο της Σεβίλλης στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου των προπονητών, ενόψει του πρώτου μεταξύ τους αγώνα για την ημιτελική φάση του Europa League.

Ο προπονητής της Γιουβέντους, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη Σεβίλλη την οποία θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά του Europa League με τον πρώτο αγώνα να είναι στο Τορίνο και το «Allianz Stadium» την Πέμπτη (11/5, 22:00).

Από την αποστολή των Μπιανκονέρι θα απουσιάσει ο δεξιός μπακ Ματία Ντε Σίλιο, ο οποίος έκανε χειρουργείο και θα είναι απών από τον πρώτο ημιτελικό.

«Πιστεύω ότι στις δυσκολίες της φετινής χρονιάς η ομάδα ανταπεξήλθε καλά. Απομένουν 20 μέρες, που είναι και οι πιο σημαντικές. Έχουμε μια καθοριστική εβδομάδα, αν δεν φτάσουμε στον τελικό σημαίνει ότι οι άλλοι θα ήταν καλύτεροι. Ερχόμαστε από τη μεγάλη επιτυχία στο Μπέργκαμο. Ο πανηγυρισμός μετά το δεύτερο γκολ ήταν υπέροχος, από μια ομάδα που δεν τα παράτησε ποτέ. Και τώρα ένα βήμα τη φορά», τόνισε στην αρχή της συνέντευξης ο 55χρονος τεχνικός.

«Η Σεβίλλη είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει τέσσερις φορές το Europa League, έχει συνηθίσει να παίζει αυτά τα παιχνίδια. Δεν εγκαταλείπουν ποτέ τον αγώνα. Θα πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Έχουμε αυτά τα δύο παιχνίδια στο Europa League και άλλα τέσσερα στο πρωτάθλημα. Θέλουμε να φτάσουμε στον τελικό του Europa League και δεδομένου ότι είμαστε στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα στο γήπεδο, να τη διατηρήσουμε», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Αλέγκρι.

🎙 Allegri: "Sevilla have won the Europa League four times and the UEFA Cup twice. They're used to it, they're experienced and they're never out of the game. We'll need to turn in a great performance"#UEL #JUVSEV