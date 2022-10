Ο Τσάβι Σίμονς της PSV συνέκρινε τον χρόνο του ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την PSG.

Ένα από τα μεγάλα μαργαριτάρια των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα συνεχίζει να βγάζει μάτια μακριά από την Καταλονία. Ο 19χρονος μέσος, Τσάβι Σίμονς, έχει αναδειχθεί ως ο μεγάλος ηγέτης της Αϊντχόφεν και είναι μεταξύ των 39 παικτών της πρώτης επιλογής του Φαν Χάαλ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

Με 10 γκολ και 4 ασίστ σε 19 ματς με την PSV, επιβεβαίωσε ότι δεν είναι ένα «πυροτέχνημα» αλλά μάλλον μια υπόσχεση που καλείται να κυριαρχήσει στο όμορφο παιχνίδι για την επόμενη δεκαετία.

«Είμαι χαρούμενος, το χάρηκα. Ξέραμε ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε γεμάτοι ενέργεια απέναντι στο νούμερο ένα της Premier League. Φυσικά ακυρώθηκε το γκολ μου, αλλά η ομάδα έρχεται πρώτη» , είπε μετά τη νίκη της PSV με 2-0 επί της Άρσεναλ στο Europa League!

Κόντρα στην πρωτοπόρο της Premier είχε:

100% επιτυχία στην ντρίμπλα

100% επιτυχία τάκλιν

13 μονομαχίες (οι περισσότερες)

10 πάσες στο τελευταίο τρίτο

6 κερδισμένες κατοχές

Δημιούργησε 2 ευκαιρίες

2 σουτ

