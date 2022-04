Η απόβαση των Γερμανών στην Βαρκελώνη, η τρελή παρουσία 30.000 οπαδών στο «Καμπ Νόου» και η παραδοχή της ντροπής από Τσάβι και Λαπόρτα, έχουν αιτίες. Μόλις 5.000 ήταν τα ... επίσημα εισιτήρια των φιλοξενούμενων!

Η «βόμβα» της Άιντραχτ στο «Καμπ Νόου» δεν αφορούσε μονάχα στο σκορ και την πρόκριση, αλλά και την απίστευτη στήριξη από 30.000 οπαδούς. Ψάχνονται στην Μπαρτσελόνα, ρωτούν κατόχους διαρκείας και αναζητούν τα αίτια της βραδιάς που εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο φιάσκο...

Η Βαρκελώνη δεν ήταν έτοιμη γι' αυτό που αντίκριζε στους δρόμους της πόλης. Και μπορεί οι οπαδοί της Άιντραχτ γενικότερα να αφήνουν το στίγμα τους σε κάθε επίσκεψη που πραγματοποιούν για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας τους, ωστόσο, στην Καταλονία έφταναν με κάθε τρόπο. Κι όταν συναντήθηκαν όλοι μαζί για να πορευθούν προς το γήπεδο, οι δρόμοι πήραν τα χρώματά τους και οι χιλιάδες φίλοι της Άιντραχτ προκαλούσαν μεγάλη εντύπωση με την εξόρμηση που πραγματοποίησαν.

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in White....They came, they saw they conquered...they sang and marched and the walls of Nou Camp came crumbling down. I love this game pic.twitter.com/EzRnZBnzuy