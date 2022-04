Χωρίς τον Μέμφις Ντεπάι προετοιμάζεται η Μπαρτσελόνα ενόψει της αναμέτρησης με την Άιντραχτ για τους «8» του Europa League, καθώς ο Ολλανδός θα παραμείνει στα «πιτς» λόγω θλάσης.

Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζονται για τον Μέμφις Ντεπάι!

Όπως ανακοίνωσε σχετικά η Μπαρτσελόνα, ο Ολλανδός επιθετικός ταλαιπωρείται από θλάση στον αριστερό μηρό, με συνέπεια να τεθεί νοκ-άουτ για την πρώτη αναμέτρηση των Μπλαουγκράνα κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης (7/4) στο πλαίσιο των προημιτελικών του Europa League.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία επιστροφής του στην αγωνιστική δράση, η οποία ωστόσο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο διάστημα.

