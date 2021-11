Οι φίλοι του Ολυμπιακού την «έπεσαν» στο προφίλ του Οζίλ: «Kisses from the Greek party of Piraeus»

Οπαδοί του Ολυμπιακού επισκέφθηκαν το προφίλ του Οζίλ, μετά το τέλος του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε και του άφησαν αρκετά... αιχμηρά σχόλια για τα όσα είχε δηλώσει πριν το ματς με τους «ερυθρόλευκους»

Πριν το ματς με τον Ολυμπιακό, ο διεθνής Γερμανός άσος με τις τουρκικές ρίζες, «έβλεπε» πάρτι στην Αθήνα μιας και όπως είχε τονίσει στους συμπαίκτες του ότι έπρεπε πάση θυσία να αφήσουν τον ισχυρό άνδρα των «ερυθρόλευκων», Βαγγέλη Μαρινάκη δίχως λόγια.

«Πάντα κερδίζουμε την Γαλατασαράι και τώρα στόχος είναι ο Ολυμπιακός. Ήρθε η ώρα να πάμε εκεί (σ.σ. στην Ελλάδα), να κερδίσουμε και να αφήσουμε άφωνο τον πρόεδρό τους. Κρατηθείτε γιατί το μεγάλο πάρτι θα γίνει στην Αθήνα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο 33χρονος αστέρας των «καναρινιών».

Ωστόσο, λίγα 24ωρα πριν το παιχνίδι με τους «ερυθρόλεκους», ο Οζίλ τέθηκε νοκ-άουτ λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον αστράγαλό του. Ετσι, δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στη χώρα μας και να ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας του, για το παιχνίδι με τους Πειραιώτες.

Τελικά, η Φενέρ δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα και να κάνει πράξη τα λόγια του Οζίλ, μιας και ο Ολυμπιακός στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, βρήκε το γκολ της νίκης με σκόρερ τον Τικίνιο και με αυτόν τον τρόπο πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, δεν ήταν λίγοι μάλιστα οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» που επισκέφθηκαν το προφίλ του Οζίλ στα social media και τον σχολίασαν για τα όσα είχε πει πριν τη σέντρα του αγώνα.

«Kisses from the Greek party of Piraeus», «You missed the party Mesut», «Where are you to start the party», ήταν μερικά από τα σχόλια που έγραψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο προφίλ του Οζίλ.