Γουέστ Χαμ: Ντροπιαστικά αντισημητικά συνθήματα κατά Εβραίου σε πτήση προς το Βέλγιο (vid)

Οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ σε συγκεκριμένη πτήση άρχισαν να φωνάζουν ντροπιαστικά αντισημτικά συνθήματα που έκαναν έναν Εβραίο να θέλει ν' απομακρυνθεί από τη θέση του, σε ταξίδι προς το Βέλγιο.

Τα «σφυριά» μετά το 2-2 με την Γκενκ το βράδυ της Πέμπτης έπρεπε να περιμένουν το αποτέλεσμα του ματς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ με την Ραπίντ Βιέννης για να μάθουν αν θα βρίσκονται στα νοκ-άουτ του Europa League.

Αυτό συνέβη, η ομάδα του Μόγιες προχωράει στη διοργάνωση και αυτές τις ώρες πανηγυρίζει αλλά και αναζητά τους οπαδούς που ντρόπιασαν τον σύλλογο σε πτήση προς το Βέλγιο.

Όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο, μερίδα φίλων της Γουέστ Χαμ άρχισε να τραγουδά αντισημτικό σύνθημα αντικρίζοντας έναν Εβραίο στο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα εκείνος ν' απομακρυνθεί και ν' αλλάξει θέση.

Η ομάδα γνωστοποίησε πως ήδη πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό των οπαδών, κάτι που μπορεί ν' αποδειχθεί πολύ εύκολο σε συνεργασία και με την αεροπορική εταιρεία.

«Όποιοσδήποτε εντοπιστεί και είναι υπαίτιος θα τιμωρηθεί από την ομάδα. Η ισότητα και η διαφορετικότητα είναι αρχές που πρεσβεύει το κλαμπ κλαι δεν δεχόμαστε ανθρώπους που δεν μπορούν να το σεβαστούν αυτό» ανέφερε η ανακοίνωση των «σφυριών».

Horrifying video of West Ham United football fans chanting anti semitic abuse at an orthodox Jewish man on a plane to Belgium yesterday. Hope @Ryanair and @WestHam find the culprits and give them what they deserve pic.twitter.com/vAOLVTUa0C