Άγρια επεισόδια μετά το τέλος του Μαρσέιγ - Γαλατασαράϊ και τρεις αστυνομικοί τραυματίες (vids)

Τα έκτροπα συνεχίστηκαν και μετά το τέλος της αναμέτρησης της Μαρσέιγ με την Γαλατασαράϊ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί.

Τα επεισόδια στο «Βελοντρόμ», είχαν ξεκινήσει λίγη ώρα πριν από την πρώτη σέντρα στο παιχνίδι και συνεχίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να σταματά την αναμέτρηση για λίγα λεπτά.

Σύμφωνα όμως με τα όσα αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, μετά το τέλος του αγώνα οπαδοί της Μαρσέιγ αποχώρησαν από το γήπεδο και περίμεναν έξω από την θύρα όπου φιλοξενούνταν οι αντίστοιχοι της Γαλατασαράϊ.

Ετσι, οι Γάλλοι οπαδοί επιτέθηκαν στους Τούρκους, όταν αυτοί άρχισαν να βγαίνουν από την κερκίδα τους για να κατευθυνθούν στον χώρο του πάρκινγκ.

Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση, αλλά υπήρχαν έντονες συμπλοκές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί.

🚨 The #UEL match between #Marseille and #Galatasaray was stopped following some incidents between the Turkish and French supporters. 😳pic.twitter.com/wrKgmq5GIP — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) September 30, 2021

Galatasaray clashing in the ground before the game at Marseille tonight #GALA pic.twitter.com/K1O33fa2zI — FootballAwaydays (@Awaydays23) September 30, 2021