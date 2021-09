Γκάφα της Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Εδωσαν λάβαρο που έγραφε… Champions League στην Γουέστ Χαμ

Ενα λάθος στο λάβαρο της Ντιναμό Ζάγκρεμπ έγινε… viral από τους οπαδούς της Γουέστ Χαμ.

Το διασκέδασαν με την ψυχή τους οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ, στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League.

Κέρδισαν μέσα στην έδρα της Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 2-0 και… τρόλαραν στο τέλος της αναμέτρησης τους Κροάτες, εξαιτίας μιας γκάφας που έκαναν πριν την έναρξη του αγώνα.

Στην είσοδο των ομάδων, όπως συνηθίζεται οι αρχηγοί των αντιπάλων αντάλλαξαν λάβαρα. Μόνο που το λάβαρο που έδωσε η ομάδα του Ζάγκρεμπ αντί να γράφει Europa League, έγραφε… Champions League!

Thnx to Dinamo’s mistake, West Ham actually played UEFA Champions League last night! We’re fkn massive!pic.twitter.com/A4LM3D9VcR