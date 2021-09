Λέστερ - Νάπολι: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών και Αστυνομίας (vids)

Αγρια επεισόδια εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης Λέστερ - Νάπολι, με τους οπαδούς της ιταλικής ομάδας να τα βάζουν τους φιλάθλους των «αλεπούδων», αλλά και τους ανθρώπους της Αστυνομίας.

Λίγο πριν η αναμέτρηση φτάσει στο τέλος της, δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση στις εξέδρες του «King Power», όταν Ιταλοί οπαδοί πλησίασαν τις κερκίδες των οπαδών των Λέστερ και εκεί συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Ορισμένοι μάλιστα κατάφεραν και έφτασαν μέχρι τους οπαδούς των γηπεδούχων με ζώνες στα χέρια.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και στους δρόμους της πόλης μετά τον αγώνα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι οπαδοί της ιταλικής ομάδας είχαν δημιουργήσει προβλήματα και πριν από τη σέντρα του αγώνα.

Following their draw in yesterday's Europa League group stage fixture, Leicester City and Napoli fans decided to see if they could settle the scores with their fists.



UEFA is yet to make a statement as at this time.



